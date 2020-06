Rykker opp i Nettavisen

Gunnar Stavrum gjør omrokkeringer.

Ting er iferd med å vende tilbake til normalen i Nettavisens redaksjon etter nesten tre måneder med utstrakt bruk av hjemmekontor. Flere og flere plasser fylles opp, og noen får nye plasser nå etter koronakrisen. Nyhetsredaktør René Svendsen vender tilbake til sin gamle jobb som sjefredaktør i Fredriksstad Blad, og det åpner for interne forfremmelser. Stian Guldhaug har jobbet som analytiker og ansvarlig for søkemotoroptimalisering, og forfremmes nå til utviklingsredaktør.

Les også: Nettavisen leverer knalltall midt i koronakrisen

- Nå oppgraderer vi til Stian Guldhaug 2.0 og jeg gleder meg veldig til å se den nye versjonen. Den gamle var en fremoverlent og heldigital utgave med veldig spennende perspektiver på fremtiden, sier sjefredaktør Gunnar Stavrum.

- Dette er uten tvil drømmejobben for meg. Siden den ligger i skjæringspunktet mellom utvikling, redaksjonelt og det kommersielle, vil jeg være tett på i de fleste ledd i Nettavisen. Jeg brenner i tillegg for innovasjon og nye prosjekter, og ønsker å ta en viktig rolle her, kvitterer Guldhaug.









Tabloid teft

- Halvor Ripegutu har vært en sentral brikke i Nettavisen i en årrekke, de siste halvannet årene som reportasjeleder i økonomiredaksjonen. Han tar nå over ledelsen av avdelingen. Henrik Meidell tar over tilsvarende i deskleddet, mens Carina Bredesen går all in som nyhetssjef i nyhetsredaksjonen, forklarer Stavrum.

Magasinredaksjonen

Det gjøres også endringer i magasindelen av Nettavisen, hvor nå alt stoff samles under Lars Wærstads ledelse. De løpende kjendisnyhetene sorterer nå under nyhetsgruppa, mens featuresaker og stoffet som bare tilbys abonnenter, lages av den nye magasin- og featureredaksjonen.