Massiv rykteflom i finansmiljøet: Nå bekrefter Gjelsten at det er han de snakker om

- Jeg hørte ryktet selv på morgenkvisten, sier Bjørn Rune Gjelsten om dagens store snakkis i finansmiljøet. Nå letter han på sløret i Nettavisen Økonomi.

Nettavisen Økonomi hørte torsdag fra flere uavhengige kilder rykter om at en kjent finansmann hadde milliardtap i valutamarkedet på spekulasjoner om norske kroner. Flere pekte i retning milliardæren Bjørn Rune Gjelsten, mangårig partner med Kjell Inge Røkke og en gigant innen varehandel og eiendom.

Milliardtapet skal ha skjedd ved at Gjelsten har veddet på at kronen skal styrke seg mot andre valutaer, eksempelvis euro eller dollar, men det motsatte har skjedd.

Nå bekrefter Gjelsten overfor Nettavisen Økonomi at det er ham ryktene det gjelder.

Aksjefall

- Jeg hørte ryktet selv på morgenkvisten. Det begynte med at Kid-aksjen falt (se lenger ned), sier finansmannen og investoren.

- Fakta er at vi har vært aktive i valutamarkedet i seks-syv år. En del av denne aktiviteten er for å være proaktive for våre bedrifter. Det vil si sikringsforretninger i valutamarkedet.

- Så har vi en del uavhengige posisjoner, kall det spekulasjon. De har de seneste seks - syv årene gitt oss gode resultater og vært positive for oss, en attåtinntekt. Posisjonen akkurat nå etter de siste to ukene er tap som ikke er realisert, men håndterlige beløp, sier Gjelsten til Nettavisen Økonomi.

Han vil ikke kommentere hvor stort tapet er, hvilke valutaer det gjelder eller andre teknikaliteter rundt forretningene.

Det er ulike valutaprodukter i markedet der man kan avtale en pris i dag, den såkalte forward-prisen. Da blir partene enige om en avtalt vekslingskurs på et avtalt tidspunkt på en fastsatt dato, eksempelvis 1 milliard i euro/kroner med oppgjørsdato 20. mars.

Ingen nåde

Hvis det er en valutaforward - kjøp av valutatermin - er et en gjensidig bindende avtale som må innfris ved forfall. Et tap på dekkes inn.

- Jeg kan bare gjenta at dette er håndterlige beløp, de medfører ikke at vi må selge aktiva, og det er noen forfall fremover. Jeg skal som stor aksjonær i Kid være forsiktig med å kommentere aksjen, men litt fleipete sagt blir det ikke billige Kid-aksjer til salgs i markedet fremover som følge av dette.

Kid-aksjen var torsdag ettermiddag ned 4,4 prosent til 32,50 kroner.

Ekstraordinært

- Hvordan opplever du denne krisen Norge og resten av verden nå står oppe i, frykter du for dine virksomheter?

- Den er ekstraordinær, ingen av oss har opplevd dette før. Vi har et finansmarked som delvis ikke fungerer, tiltak som delvis ikke har virket, som rentenedsettelser. Jeg er som gründer og nordmøring optimist og håper at ting vil normalisere seg i løpet av noen måneder, svarer finansmannen.

Gjelsten Holding er et konglomerat som omfatter både eiendom, boliger, industri og varehandel. Gjelsten sier at på eiendomssiden vil de nå sette seg ned med leietakerne og tenke konstruktivt.

- Når det gjelder boligsalget, er det ikke så mye vi kan gjøre. Salget er veldig lavt, nesten ingenting. Det er ikke hyggelig, men det håndterer vi.

Samfunnskritisk

Avfallsbedriften Noah håndterer uorganisk farlig avfall som skal nøytraliseres og sluttbehandles på Langøya utenfor Holmestrand

- Noah er av myndighetene definert som en bedrift som leverer kritisk infrastruktur. Vi er glad for at dette fungerer godt, det er fullt trykk på Noah operativt, som kan ta unna viktige flyveaske fra norske forbrenningsanlegg ,som igjen gjør at de holder hjulene i gang. Husholdningsavfallet stopper ikke opp, og økonomisk fungerer Noah bra, sier Gjelsten.

Farmasøytselskapet Ultimovacs, som utvikler kreftvaksine, er fortsatt på forskningsstadiet, og her går ting etter planene. Verre er det med varehandelen.

- Varehandel er veldig utfordrende. Men jeg kan si at for alle som kan lese regnskaper, er Kid robust og kan tåle en betydelig onsetningsnedgang og fortsatt ha sorte tall i bøkene, sier storeieren.

Betydelig krevende

Men Gjelsten eide Sport 1-kjeden kjøpte tidligere i vinter konkursboet til Gresvig. Sport1-eieren overtar konkursboet etter G-Sport og Intersport sammen med O.N. Sunde. 34 butikker legges ned og nesten 500 personer mister jobben.

- Dette er betydelig mer utfordrende. Sport 1 har gått bemerkelsesverdig bra i denne periode. Til tross for salgsnedgang, har det vært veldig oppløftende. Men integreringen og oppkjøpet av hele konkursboet er blitt betydelig mer krevende.

- Oppkjøpet går sin gang, men det er godt mulig vi må tenke mye mer defensivt, sier Gjelsten. Han benytter anledningen til å takke alle sine tusener av medarbeidere, og som er opptatt av å vare på de som nå må permitteres.