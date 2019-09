S-banken setter opp renten

S-banken føyer seg inn i rekken med storbanker som har satt opp renten den siste uken.

Etter Norges Bank satte opp styringsrenten den 19. september har et vell av banker satt opp renten for innskudd og lån. Torsdag ettermiddag kommer beskjeden fra S-banken om at renten blir satt opp for deres kunder.

– For å tilpasse oss markedet setter vi opp rentene på utvalgte produkter, skriver banken i en e-post til sine kunder torsdag ettermiddag.

For boliglån blir renten økt med 0,25 prosentpoeng. Det samme gjelder boliglån - og rentene øker ekstra mye på kontokreditt.

De som har boliglån på kun 50 prosent av boligens verdi, slipper unna med 0,20 prosentpoeng økning.

Sparekontoene får imidlertid ikke like høy rente. Beløp over 100.000 kroner får en ny rente på 1,20 prosent, opp fra 1,10 prosent.

– Vi skal fortsatt være konkurransedyktige på priser og rentevilkår, og vi vil gjerne at du sammenligner oss med andre, skriver banken i e-posten.