Så lenge må du jobbe for å betale for en Tesla

Finn ut hvor lenge du må jobbe for å dekke for eksempel årets bilutgifter, eller dekke inn matbudsjettet.

Hvor lenge må du egentlig jobbe for å dekke inn alle utgiftene til bilen i løpet av ett år. Eller hvor mange minutter må du jobbe for å dekke inn kjøpet av en pølse?



Eller, kanskje enda mer interessant: Hvor lenge må du jobbe for å dekke inn kjøpet av en ny Tesla? Alt dette - og innkjøp av det du drømmer om - kan du selv regne ut i kalkulatoren vår nederst i saken her.



Men først til eksempelet en ny Tesla. Den dårlige nyheten er at det med en moderat inntekt vil kreve mye arbeidsinnsats for å dekke kostnaden.



Gjennomsnittslønnen i Norge er 547.200 kroner i året (2018-statistikk).

Prisen for en Tesla starter på 384.900 kroner (Tesla 3, Standard Range Plus, 409 km rekkevidde og en topphastighet på 225 km/t). Har du en norsk snittlønn må du da jobbe i 1649 timer (220 dager) for å finansiere kjøpet.



Går du for Tesla S må du ut med minimum 781.900 kroner (Long Range, 610 km rekkevidde og en topphastighet på 250 km/t). Har du en norsk snittlønn må du da jobbe i 3.351 timer (447 dager) for å finansiere kjøpet.



Velger du å oppgradere og kjøpe toppmodellen Tesla X, starter prisen på 836.900 kroner (Long range, 505 km rekkevidde og en topphastighet på 250 km/t). Har du en norsk snittlønn må du da jobbe i 3.586 timer (478 dager) for å finansiere kjøpet.



Ekstrakostnader, som for eksempel lånekostnader, er ikke hensyntatt i disse regnestykkene.



Du kan selv legge inn dine egne data om lønn og pris på noe du ønsker deg i denne kalkulatoren, og så regner den ut hvor mye du må jobbe for å sikre drømmekjøpet.

For å beregne dette må det tas hensyn til skatten, og beregne en timelønn etter skatt. Dette tallet bestemmer hvor mange timer mer du må jobbe for å betale utgiften.

To måter å beregne skatt på

Det er to skattesatser som kan brukes for å beregne timelønnen etter skatt. Dette er når du må jobbe ekstra for å betale utgiften, eller hvilken skatteprosent du har på den lønnen du har.

Hvis du vil se hvor mange timer ekstra du må jobbe for å dekke utgiften er det marginalskatten på den aktuelle lønnen som er det riktige å bruke.

Hvis du vil se hvor stor andel av lønnen du bruker for å dekke utgiften er det skatteprosenten på lønnen som er det riktige å bruke. Denne skatten er lavere enn marginalskatten, og det behøves dermed færre timer for å dekke utgiften.

Hvis lønnen er 650.000 kroner, vil skatten være på 28,1 prosent. Men hvis du skal jobbe ekstra vil skatten være på 43,4 prosent når den legges på lønnsinntekten på 650.000 kroner.

Eksempler på hvor lenge må du jobbe:

I eksemplene nedenfor oppgir vi småutgiftene i antall minutter, de mellomstore i antall arbeidsminutter, og de store i antall arbeidsdager. Her er det marginalskatten som legges til grunn.

Det forutsettes at antall arbeidsdager i et år er 230, og antall arbeidstimer er 1725 (7,5 timers dag).

For eksempel er det en 7 minutters jobb å kjøpe en is med en inntekt på 450.000 kroner. På samme inntekt må du jobbe i 90 timer for å kjøpe en TV til 15.000 kroner.

Skal du dekke en årskostnad for en bil på 80.000 kroner, bruker du omtrent 1 måned hvis du har en lønn på 1 million kroner. Har du en lønn på 450.000 kroner må du jobbe i litt over 2 måneder.

I eksempelet under er det satt opp renteutgifter på 60.000 kroner, men siden renter er fradragsberettiget er netto utgift 46.800 kroner i 2019.

Minutter du må jobbe for småutgifter Krone-is Øl på restaurant Restaurant-besøk Pris 20 80 500 300 000 11 42 263 450 000 7 28 175 600 000 5 21 131 1 000 000 4 15 97 Timer du må jobbe for mellomstore utgifter Ny TV Ny mobiltelefon Kamera Pris 15 000 10000 3 500 300 000 131 44 31 450 000 88 29 20 600 000 66 22 15 1 000 000 48 16 11 Dager du må jobbe for større utgifter Bil Renter Mat Pris 80 000 60 000 40 000 300 000 94 55 47 450 000 62 37 31 600 000 47 27 23 1 000 000 34 20 17

Beregn selv hvor lenge du må jobbe

Kalkulatoren beregner hvor mange timer, minutter, eller dager du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Legg inn årsinntekten, og hvilket beløp du skal ha tjent inn. Hvis du ikke jobber fulltid, kan du endre stillingsbrøken ned til det du jobber.

Kalkulatoren viser i øverste del hvor lenge du må jobbe ekstra (marginalskatt) for å dekke beløpet.

Den nederste delen viser hvor lenge du må jobbe ut fra skatteprosenten du har på årslønnen. Aller nederst hvor stor prosentvis andel denne utgiften tar av årslønnen.

Hvis du skal se på hvor lenge du må jobbe for betalte renter, må du legge inn rentene etter skatt. Dette er 78 prosent av rentene før skatt.

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no.