Så mye dyrere blir alkohol, tobakk, drivstoff og strøm i 2021

Du må forberede deg på å betale enda mer i avgifter neste år.

I forslaget til statsbudsjett for 2021 ønsker regjeringen følgende endringer i sentrale avgifter:

Alkohol:

Avgiftene på alkohol økes med rundt 3,4 prosent.

Type 2021 2020 Brennvin (per volumprosent per liter) 8,11 kroner 7,84 kroner 0,7-2,7 prosent (liter) 3,63 kroner 3,51 kroner 2,7-3,7 prosent (liter) 13,64 kroner 13,18 kroner 3,7-4,7 prosent (liter) (vanlig butikk-øl) 23,63 kroner 22,83 kroner 4,7-22 prosent (per volumprosent per liter) 5,29 kroner 5,11 kroner





I tillegg til alle satsene som er omtalt i denne saken, kommer merverdiavgiften (moms) på 25 prosent (avgift på avgift).

Det betyr at alkoholavgiften for én liter vanlig pils reelt er ca 29 kroner, mens staten tar nesten 60 kroner i alkoholavgift for én flaske rødvin.

Fakta Så mye avgift betaler du på vin ↓ For brennvin, vin og sterkøl varierer avgiften med alkoholstyrke på hver enkelt flaske. For eksempel har en rødvinsflaske med 13 prosent, høyere avgift enn en hvitvinsflaske med 11 prosent. Utregningsmetoden er: Alkoholavgift * 1,25 [moms] * alkoholprosent * 0,7 [liter per flaske] Eksempler med 2020-avgiftsnivå: Rødvinsflaske med 13 prosent:

5,11 * 1,25 * 13 * 0,7 = 58,13 kroner Hvitvin 11 prosent:

5,11 * 1,25 * 11 * 0,7 = 49,18 kroner Vodka 40 prosent:

7,84 * 1,25 * 40 * 0,7 = 274,40 kroner









Tobakk:

Prisene for tobakk øker i all hovedsak med rundt 3,5 prosent.

Type 2021 2020 Sigarer (100 gram) 277 kroner 268 kroner Sigaretter (100 stk) 277 kroner 268 kroner Røyketobakk (100 gram) 277 kroner 268 kroner Skråtobakk (100 gram) 113 kroner 109 kroner Snus (100 gram) 113 kroner 109 kroner Sigarettpapir og sigaretthylser (100 stk) 4,24 kroner 4,10 kroner









Drivstoff (veibruksavgift) og trafikkforsikringavgift

For bensin er CO2-avgiften økt fra 1,26 til 1,37 kroner per liter - en økning på hele 8,7 prosent.

I tillegg justeres den rene veibruksavgiften slik:

Bensin: Fra 4,91 til 5,01 kroner per liter



Fra 4,91 til 5,01 kroner per liter Diesel: Fra 3,62 til 3,58 kroner per liter



Fra 3,62 til 3,58 kroner per liter Biodiesel innenfor omsetningskrav: Fra 3,62 til 3,66 kroner per liter



Regjeringen velger også å øke trafikkforsikringsavgiften, tidligere kjent som årsavgiften. Dette er en avgift som betales per dag bilen er registrert.

Trafikkforsikringsavgift Kjøretøytype 2021 2020 Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter 8,4 kroner 8,12 kroner Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter 9,80 kroner 9,47 kroner Motorsykler 5,85 kroner 5,65 kroner Traktorer, mopeder mv 1,36 kroner 1,31 kroner

Elavgiften

Avgiftene for strøm justeres fra 16,13 øre per kWh, til 16,69 øre - en økning på langt over prisstigningen.

Inkludert merverdiavgiften på 25 prosent betyr det at elavgiften blir 20,86 per kWh.

Elavgiften utgjør en betydelig del av strømregningen din. Ifølge bransjenettstedet Enerwe har elavgiften vært dyrere enn selve strømmen i 85 av 100 timer så langt i år.

