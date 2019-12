Så mye koster det å bruke julelysene i desember

Et anslag viser at det er penger å spare ved å bruke riktig lyspærer.

Selv om det er en utpreget amerikansk tradisjon, har det i de senere år også blitt mer vanlig å pynte norske hus utvendig med julelys og dekorasjoner.

For mange blir det heller ikke jul uten blinkende lysdekorasjoner inne.

Bare i desember er det ventet at hver og en av oss vil svi av nær 11.100 kroner på årets julehandel. Hvor mye av dette som vil gå med til nye lys til juletreet eller til den sjuarmete lysestaken som mange har i vinduskarmen, vites ikke.

Men strømleverandøren Fjordkraft anslår hva de vil koste å bruke.

- Jeg tenker at de aller fleste av oss holder seg innenfor en kostnad på ca. 30 kroner med et par lyslenker, et par stjerner og lysestaker, sier kommunikasjonsdirektør Jeanne K. Tjomsland i Fjordkraft til Nettavisen.

- Bruk LED-pærer

Skal vi tro strømselskapet så brukes det mer lys nå enn før, men vi bruker langt mindre på strømregningen.

- Det dyreste er nok selve dekorasjonene. For velger man LED-pærer, er det lite penger som går med til strøm til julelysene, viser utregninger Fjordkraft har gjort. Ta for eksempel en vanlig sjuarmet lysestake, som mange har i vinduet. Disse bruker så lite som mellom 1 og 18 kroner ved å stå på kontinuerlig i hele desember, dersom den har LED-pærer, skriver Fjordkraft i en pressemelding.

I husstander hvor det er åtte lysestaker som står på i hele desember, kan husholdningen spare 90 kroner på å bytte til LED-pærer fra vanlige pærer.

VELG RIKTIG PÆRE: - Velger man LED-pærer, er det lite penger som går med til strøm til julelysene, mener Fjordkraft. Her ved kommunikasjonsdirektør Jeanne K. Tjomsland. Foto: Fjordkraft

- Dersom du har store lysrigger blir det jo faktisk noen kroner å spare på strømregningen ved å velge LED-pærer, sier Tjomsland i pressemeldingen.

- Kjøp belysning som varer

Videre anslår Fjordkraft at strømforbruket ved en «lysrigg» som er slynget rundt en flaggstang og som står på i hele desember, vil ligge på 18 kroner med LED-pærer.

Mens en lysslynge med 480 dioder av LED koster fem kroner å bruke i strøm i desember. Det gjør også et middels stort plasttre dekket med lysdioder, ifølge Fjordkraft.

- Belysning lyser opp og gleder i en mørk tid, synes jeg. Og siden det oftest er innkjøpet av belysningen eller dekorasjonen som koster en del, er det derfor er et godt tips å finne noe som varer, og som man kan gjenbruke år etter år, avslutter Tjomsland fra Fjordkraft.

Dersom naboens julebelysning skulle ta helt av, så er det også lov å klage.