Så mye må du betale for et juletre i år - matgigant halverer prisene

Juletreprodusenter reagerer på at Coop selger juletre til 249 kroner.

Det er desember og mange er på jakt etter årets juletre. Men prisene varierer stort, viser Nettavisens oversikt.

Flere store aktører dumper prisene, noe juletreprodusentene liker dårlig.

- De selger juletrær ut til en veldig rimelig penge, som selvfølgelig er veldig konkurransevridende, sier Jon Anders Strande, daglig leder i Norsk juletre, interesseorganisasjonen for norske juletreprodusenter, til Nettavisen.

- Ikke dumpingpriser

Matgiganten Coop er en av de store aktørene som selger juletrær, og som halverte prisene på trærne i fjor. Nå gjør de det samme igjen.

- Vi klemmer til med medlemkupp, 249 kroner for et juletre og 599 kroner for ikke-medlemmer. Det ble en megasuksess i fjor, hvor vi solgte nærmere 40.000 juletrær, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til Nettavisen.

Men Kristiansen mener de ikke dumper prisene.

- Dette er ikke dumpingpriser. Det er viktig å understreke at vi ikke selger juletre med tap, men som eid av kundene, er det ingen grunn til at vi skal ta oss skyhøye priser av medeierene våre. Vi deler uansett overskuddet med dem, sier han.

Til sammenligning koster en vanlig gran hos en torghandler i år mellom 500-550 kroner i Oslo-området, og en edelgran mellom 600-700 kroner per tre.

PRISRAS: Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge halverer juletreprisene, men mener de ikke dumper prisene. Foto: (Foto: COOP)

- 40 prosent inntektstap

Strande sier mange juletreprodusenter taper penger på grunn av de billige trærne.

- Vi ser at det er mange små produsenter som selger direkte, som har fått reduksjoner i salget i møte med de prisene, sier han.

Han viser til at Trøndelag er et område som har utpekt seg, der enkelte produsenter har rapportert om en reduksjon i inntektene på 40 prosent.



- Frykter dere det samme i år?

- Ja, det er akkurat det vi gjør. Nå må vi bare se hvordan det går, det er jo markedskreftene og bare sånn det er. Samtidig har vi stått i en særstilling i mange år ved at det har vært veldig få store aktører som har begitt seg inn på juletremarkedet, sier Strande, som er uenig i at det ikke er dumpingpriser.

- Hvis det er en vesentlig lavere pris enn alle andre har, så er det dumpingpriser. Men det er et annet produkt også, sier han.

DUMPING: Daglig leder John Anders Strande i Norsk juletre mener Coop dumper prisene, og forteller at det går hardt utover enkelte juletreprodusenter. Foto: Norsk juletre

- En annen kvalitet

Alle juletrærne til Coop er norske og kommer fra ulike produsenter i Sør-Norge. Trærne selges ved Obs Bygg og i utvalgte Coop Byggmix-butikker over hele landet.

Strande mener det er en grunn til at de kan halvere prisen.

- Det er en annen kvalitet som blir solgt der enn på andre salgsplasser. De har kjøpt et parti som er såkalt b-sortering, mens det en vanlig torghandler kjøper er 70 prosent a-sorteringer og 30 prosent b-sortering, sier han.

Som stor aktør har man dessuten en fordel av å ha en salgsplass og ansatte.

- Mens som torghandler som stiller seg opp må du tjene en grei timeslønn for de timene han bruker på det arbeidet, og du tar en risiko, sier Strande.

Byggmax selger også billige juletrær i år, importert fra Danmark til 199 kroner. En annen stor aktør er Plantasjen, som opererer med priser fra mellom 199 til 499 kroner for en vanlig gran, og fra 399 til 1295 for en edelgran.

Dette velger folk

Totalt selges det om lag 1,4 millioner juletrær før jul. Cirka én million av trærne produseres i Norge, mens de resterende trærne importeres fra Danmark. Og mest populært er norsk edelgran.

- Etterspørselen etter fjelledelgran er fortsatt større enn det som blir produsert. Ellers går det mye i nordmannsedelgran som importeres fra Danmark, og en del vanlig gran, sier Strande.

POPULÆRT: Norsk edelgran er mest populært blant nordmenn, og totalt selges det 1,4 millioner juletrær før jul. Foto: Morten Holm (NTB scanpix)

- Er folk kresne når de kjøper juletre?

- Ja, og nei. Dette har veldig med tradisjoner å gjøre. Mange skal ha et sånn tre som treet da de var små og slik de husker tradisjonen, mens andre er ute etter et tre som skal være perfekt og mer Disney-aktig. Så for oss produsenter er det viktig å lage ulike typer tre, sier han.

Billigere på bygda

Og dersom du ønsker et juletre fra torghandleren, men synes det er dyrt, er rådet å dra litt ut av storbyene.

- Det er billigere ute på bygda, og så er det dyrest i de sentrale strøk. Det har med konkurranse å gjøre. I perifere strøk er alltid alternativet å gå til naboen og spørre om å få hogge et tre eller finne et i veikanten, så hvis du legger deg for høyt på pris får du ikke solgt et tre, sier Strande.

PLAST: Rundt 350.000 norske hjem velger plast til jul. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Coop Norge utdyper hvorfor de halvere prisene.

- Jeg tenker det er bra at Coop har muligheten til å tilby medeierne våre billig juletre. Desember er en kostbar måned for mange med gaver, ekstra mye god mat og innkjøp av juletre. Ikke alle har like mye penger å bruke på julefeiringen, og da er det bra at vi presser prisene ned både på julematen og juletre, sier kommunikasjonssjefen.

Tror på plastreduksjon

Men selv om de fleste vil ha et ekte juletre til jul, er det også mange som velger et plasttre. Om lag 350.000 husstander velger plast.

Strande hos Norsk Juletre avviser at han er bekymret for salget av plastjuletrær.

- Det har vært mye fokus på plast de siste årene. Nå er plast definert som farlig avfall, så vi tror at økningen for ekte trær fortsetter i år, sier han.