Så mye taper Tesla per bil de lager

Tesla har aldri tjent penger, men danker ut så å si alle konkurrentene i aksjemarkedet. En investeringsdirektør er svært skeptisk.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management regner på mye, også på bilprodusenten Tesla. Tesla-aksjen har hatt en eksplosiv kursøkning de seneste månedene (se graf lenger ned), selv om det har dabbet av litt i det siste. Men aksjen nådde tidligere denne uken for første gang over 500 dollar på Wall Street.

Sissener-fondet Canopus tapte derimot stort i desember på å vedde at Tesla-aksjen skulle falle i verdi. Jan Petter Sissener er svært skeptisk til elbilprodusenten og sa til Nettavisen Økonomi at det ikke kommer på tale om å eie aksjen i håp om kursøkning.

Aksjemarkedet verdsetter i dag Tesla til svimlende 92,5 milliarder dollar, 820 milliarder norske kroner. Det er mye for et selskap som aldri har tjent penger og mer enn konkurrentene som tjener penger.

EKSPLOSIV ØKNING: Aksjekursen i Tesla har utviklet seg eksplosivt fra våren 2019, men det har roet seg noe ned de seneste dagene. Foto: (Infront)

Unik

- Tesla er unik i den forstand at de er den eneste av de 27 største bilprodusentene i Bloombergs bilprodusentindeks som taper penger, sier Næss til Nettavisen Økonomi.

- Det er ikke normalt å tape penger. Der er Tesla den eneste, alle de andre tjener penger, fastslår investeringsdirektøren .

Ser vi på resultatet per bil, er BMW og Toyota klart på topp av de største bilprodusentene med et resultat på 2400 dollar per bil, drøyt 21.000 norske kroner. Tesla taper nærmere 500 dollar per bil de produserer, og elbilprodusenten har tapt penger hvert år siden 2007.



Klart minst

Næss sier Tesla-analytikerne «alltid» har ventet en god inntjening og overskudd. Så langt har de bommet (se under).

Samtidig er Tesla den klart minste produsenten av de største bilprodusentene. Giganter som Volkswagen og Toyota produserer henholdsvis 11 millioner og 9 millioner biler i året, Tesla under 400.000.

EVIGE OPTIMISTER: Men Tesla-analytikerne (blå søyler) har alltid vært for optimistiske til resultatet (røde søyler). Foto: (Nordea)

Toyota er verdt omtrent det dobbelte av Tesla, Volkswagen marginalt mer. Men alle de andre større bilprodusentene har en lavere børsverdi selv om de tjener penger og har større omsetning. Det får Næss til å reagere, prisingen av Tesla-aksjen henger ikke på greip.

- Hva om Tesla går fra å være den dårligste bilfabrikanten på lønnsomhet til å bli den klart beste? Jo, da har de greid å forsvare bare 10 prosent av sin markedsverdien, advarer Næss.

- Tesla-aksjen har vært høyt priset i flere år. Det var i 2013 aksjen virkelig tok av. I perioden fra Tesla ble børsnotert i juni 2010 og frem til oktober 2013, steg aksjen med vel 1000 prosent, fortsetter han.

Fremtidens bil

- Men hvordan er en så høy verdsettelse mulig?

- Jeg tror den viktigste grunnen er at de fleste mener at fremtidens bil er elektrisk og selvkjørende. På disse områdene er Tesla fortsatt ledende. Men etter flere år med økonomiske skuffelser var aksjekursen samlet sett uendret frem til i fjor sommer, svarer Næss.

Han tror den kraftige kursoppgangen på 177 prosent siden utgangen av mai 2019 henger sammen med at de nye og fancy elbilene fra Porsche, Jaguar og andre produsenter ikke har bedre drivstofføkonomi enn Tesla. I tillegg har Tesla faktisk greid å produsere mange Model 3-biler.

Men et spørsmål som melder seg, er om aksjemarkedet har gått like «bananas» på Tesla som de gjorde på dot.com-aksjene for 20 år siden. Disse aksjene sprakk så de suste, med noen få unntak. De fleste selskapene eksisterer ikke i dag.

SKEPTISK: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea er skeptisk den den høye Tesla-kursen. Foto: Nordea

Klare fellestrekk

- Ja, det er klare fellestrekk med dot.com og den grønne bølgen. Finansmarkedene sikler på at det blir en kraftig endring, og de er sikre på hvilken retning det blir, sier Næss.

I ettertid vet vi at Internett kom for å bli, og Næss tror oppmerksomheten rundt miljø og mat som krever mindre ressurser vil fortsette. Om noen tiår er nok de fleste elbilene elektriske.

- Men det som aksjemarkedet gjør feil, er å anta at de som er først ute kommer til å ta hele markedet. Det skjer som regel ikke. Når «alle» vet hva som kommer til å skje, vil alle inn i markedet. Det medfører ofte høy konkurranse og lav lønnsomhet, advarer investeringsdirektøren.

Lavt priset

De fleste bilaksjene er lavt priset hvis vi ser på en vanlig verdsettelsesmåte av aksjer: Forholdet mellom aksjekursen og forventet inntjening per aksje etter skatt de neste tolv månedene. Jo lavere dette forholdstallet er, jo billigere er aksjen i utgangspunktet.

Aksjene på Oslo Børs prises historisk til gjennomsnittlig 13-14 ganger forventet inntjening. For tiden er dette forholdstallet rundt 15, litt høyere enn gjennomsnittet.

En oversikt fra Næss viser at mange store bilaksjer prises til lave 5-10 ganger det selskapene er ventet å tjene de neste tolv månedene.

En tiendedel

- Dersom vi velger å tro på estimatene for 2020, prises Tesla til et forholdstall på 90. Det er akkurat 10 ganger så mye som de andre bilprodusentene, advarer Næss.

- Kort fortalt, dersom Tesla går fra et bunnløst tap til å bli den mest lønnsomme bilprodusenten per bil, har de oppnådd en tiendedel av børsverdien. For å forsvare dagens verdi må produksjonen tidobles, sier han.

Vi snakker da om 3,6 millioner biler. Det er ifølge Næss 50 prosent mer enn alle elbiler som ble solgt i 2019.

PÅ BUNN: Som den eneste av de større bilprodusentene taper Tesla penger. Foto: (Nordea)

Uansvarlig

- Når en aksje handles som om selskapet skal gå fra det dårligste til det beste og vi likevel må gange verdien med 10, er det vanskelig å komme utenom å si at det er en uansvarlig prising, advarer Næss om Tesla-aksjen.

Analytikernes estimater for 2020 tilsier at Tesla går fra være den desidert dårligste i klassen til å bli den klart beste med et resultat på 3000 dollar per bil, nesten 27.000 kroner.

- Dette kommer ikke av høyere bilpriser. Tesla er allerede den bilprodusenten i verden utenom Ferrari som får best betalt per bil. Ferrari selger biler i en helt annen prisklasse, og de tjener stort per bil, påpeker Næss.

Ferrari er dessuten en nisjeprodusent og kan ikke helt sammenliknes med de andre større produsentene.

På toppen

Men ingen av de andre største bilprodusentene får så godt betalt per bil som Tesla. Den typiske Tesla-modellen selges for ca. 66.000 dollar, rundt 590.000 norske kroner med dagens valutakurser. Til sammenlikning oppnår Toyota 30.000 dollar for sine biler, Volkswagen ca. 25.000 dollar.

GODT BETALT: Tesla får godt betalt per bil sammenliknet med de andre større bilprodusentene. Foto: (Nordea)

Populære Tesla-modeller har vært Model S og Model X, men de passerte toppen i antall solgte biler i 2017. Det er Model 3 og Model Y som skal stå for veksten fremover.