Så mye tjente Therese Johaug i fjor

Therese Johaugs selskap har verdier for nesten 35 millioner kroner etter nok et knallår for langrennsstjernen.

Johaug er eneeier og enestyre i selskapet Setra AS. Og tallene for selskapet for 2019 viser at resultatet økte fra 6,2 millioner kroner i 2018 til nesten 7,3 millioner i fjor.

Salgsinntektene økte fra 5 millioner kroner til 5,4 millioner, mens kostnadene i selskapet er minimale. Finansinntektene i 2019 var på nesten 1,8 millioner kroner, og Johaug mottok utbytte i fjor på omtrent det samme beløpet.

Johaugs selskap har ingen ansatte, så derfor er det heller ikke belastet lønnskostnader.

Verdens desidert beste kvinnelige langrennsutøver har gjennom selskapet plassert over 5 millioner kroner i langsiktige aksjer, mens hele 12 millioner kroner stod inne i et rentefond til fondsforvalteren Odin.

Konservativt

Johaugs selskap hadde ved utgangen av fjoråret hele 15,8 millioner kroner innestående i banken, så investeringsprofilen må totalt sett sies å være konservativ.

De samlede verdiene i selskapet var ved utgangen av 2019 bokført til over 35 millioner kroner. Fratrukket litt gjeld, var Johaugs egenkapital på drøyt 34 millioner, altså den vurderte verdien av hennes egne midler.

I tillegg kommer personlige verdier for Johaug, slik at den samlede personlige formuen trolig er på over 50 millioner kroner.

Therese Johaug hadde i fjor 2,6 millioner kroner i premieinntekter. Det var dobbelt så mye som neste på listen, Heidi Weng.

Gunstig ordning

I likhet med de andre norske langrennsstjernene nyter Johaug godt av Løperfondet til Norges Skiforbund. I Løperfondet, og lignende ordninger som andre idrettsutøvere har, kan utøverne plassere inntekter fra premier, vinnerbonuser og sponsoravtaler.

Beskatning utsettes og pengene blir stående i fondet til karrieren tar slutt. Utøverne selv bestemmer hvor mye de setter av på denne måten - inntektene må tas ut og beskattes på vanlig måte i løpet av seks år etter karriereslutt.

