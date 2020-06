Sabler ned forslag om å skrote flyavgift: - Vi skal ikke tilbake til latterlig billige flybilletter

- Det blir umusikalsk å reetablere denne avgiften når det vi trenger er å få opp igjen aktivitet.

Som ledd i hjelpen til flyselskapene ble passasjeravgiften på fly midlertidig fjernet i mars. Flyselskapene i Norge er fritatt fra denne avgiften fra 1. januar til 31. oktober.

I et utspill på nettstedet flysmart24.no argumenterer NHO Luftfart for å fjerne avgiften permanent. Avgiften på 76 per passasjer utgjorde 1,9 milliarder kroner i inntekter til staten i 2019. Avgiftslettelsen betyr 1,5 milliarder kroner i tapte skatteinntekter:

- Da avgiften kom i 2016 gikk luftfarten ganske bra. Det var jevn vekst i flytrafikken. Så ble dette foreslått i en sen nattetime som en konjunkturavgift med et visst miljøalibi, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart, til Nettavisen.

Les også: Irina, Marlen og Emila kommer seg ikke hjem med SAS: Det har så langt kostet 36.000 kroner

- Umusikalsk å gjeninnføre avgiften nå

Nå er situasjonen snudd fullstendig snudd på hodet, mener han:

- Flyselskapene står i under knestående. Det blir umusikalsk å reetablere denne avgiften når det vi trenger er å få opp igjen aktivitet så vi kan ivareta mobilitetsbehovet som betyr mye for distrikts-Norge, næringslivet og folk flest, sier Torbjørn Lothe.

- Er det riktig å innføre og fjerne avgifter i takt med om det går bra eller dårlig for flyselskapene?

- Vi er i en veldig spesiell situasjon nå, med under ti prosent av normal aktivitet. Vi hører skrikene fra Nord-Norge og distriktene om behov for mer kapasitet i fly- og rutesystemene. Det er et behov for å bygge opp, og da er det det ikke rett medisin å gjeninnføre denne avgiften- den bør tvert i mot kanselleres for godt.

Flyselskapene taper om lag 2-3 milliarder kroner i måneden, anslår Lothe. I høysesongen fra juni til august omsetter selskapene normalt for over 3 milliarder ved normal drift.

Les også: Norwegian og SAS tapte 7 milliarder

Les også: Norwegian mistet 99 prosent av passasjerene i april

VIL SKROTE AVGIFT: - Det er et behov for å bygge opp, og da er det det ikke rett medisin å gjeninnføre flypassasjer-avgiften - den bør tvert imot kanselleres for godt. Foto: NTB Scanpix

La ned Rygge



Avgiften ble innført på flyreiser i Norge og til utlandet i 2015 etter et budsjettforlik i Stortinget. Avgiften har vært omstridt i bransjen, og var angivelig hovedgrunnen til at Rynaiar la ned sin base på Moss Lufthavn Rygge.

Finansdepartementet avviser utspillet fra Lothe og påpeker at passasjeravgiften er en midlertidig avgiftslettelse knyttet til koronavirusutbruddet og konsekvensene for luftfartbransjen.

Les også: Flybransjen spås bratt oppoverbakke i flere år

Avgiften gir rundt 2 milliarder kroner til staten i året, fordelt på en milliard fra innenlandsreiser og en milliard på utenlandsreiser, opplyser NHO-direktøren.

- Avgiften er for lav

- Flybransjen må innstille seg på at vi ikke skal tilbake til der vi var med latterlige billige billetter og sterkt økende flytrafikk som er i strid med klimamålene, sier Arild Hermstad, nestleder i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Han tror at pandemien bidrar til at folk kommer til å endre sine reisevaner for godt:

- Vi har sett baksiden av turismen. Det blir også færre dagreiser fram og tilbake, fordi man har sett at mye kan gjøres med digitale møter. Flybransjen må innstille seg på en nedgang i passasjerer som er permanent. Da kan vi ikke velge løsninger som forsterker klimakrisen, sier Hermstad.

Hermstad mener at prinsippet om at forurenser må betale må opprettholdes:

- Avgiften er for lav i forhold til miljøkostnadene ved å fly. Bransjen har alltid villet forurense uten å betale for seg, men det er en utrolig dårlig plan for kimaet og fremtiden.

Arild Hermstad i MDG vil heller prioritere egne løsninger for kortbanenettet langs kysten og i nord:

- Vi ønsker en bærekraftig luftfart. Vi vil prise utslippene høyere, men heller være rause på ordninger som motiverer til en overgang til elfly og biodrivstoff, slik at det blir lønnsomt å omstille seg.