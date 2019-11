Sacha Baron Cohen: - Facebook ville latt Hitler få lov til å kjøpe annonser for «Den endelige løsning»

- Hvis Facebook hadde eksistert på 1930-tallet, så ville de ha tillatt Hitler å poste 30-sekunders annonser for hans løsning på det «Jødiske problemet».

NEW YORK (Nettavisen): Den populære komikeren Sacha Baron Cohen raser mot Facebook, og tok i New York torsdag et kraftig oppgjør med Facebook og hva de tillater av innhold på den populære plattformen.

Baron Cohen kom med den kraftige uttalelsen i New York under konferansen «Never Is Now», i regi av Anti-Defamation League, en konferanse med fokus mot antisemittisme og hat.

- Hadde latt Hitler få lov til å kjøpe annonser

Blant annet sier komikeren at Facebook hadde latt Hitler få lov til å kjøpe annonser for «Den endelige løsning», melder The Guardian.

«Den endelige løsning» er et uttrykk som brukes for å vise til tyskernes planer om å utrydde alle jødene under andre verdenskrig.

I sin tale tok han et kraftig oppgjør med alle de teknologiske gigantene som Facebook, Twitter, YouTube og Google. Han klarte dem «det største propaganda maskineriet i historien», og at de var å klandre for «bølgen av morderiske angrep på religiøse og etniske minoriteter».

Spesielt Facebook-sjef Mark Zuckerberg fikk gjennomgå.

Zuckerberg uttalte i slutten av oktober at politiske ytringer er viktige, og derfor må de høres. Han gjorde det også klart at det er uaktuelt for Facebook å velge side politisk.

– I et demokrati syns jeg ikke det er riktig at private selskaper skal sensurere politikere eller nyhetene, sa Zuckerberg under en telefonkonferanse om Facebooks kvartalsresultat i slutten av oktober.

Flere hundre ansatte i Facebook har også signert et brev der de er kritiserer ledelsen for å la politikere poste hva de vil i reklamer, deriblant falske påstander.

- Med all respekt, men det Zuckerberg sier, er bare bullshit, sa Sacha Baron Cohen på konferansen i New York.

- Løgner sprer seg fortere enn sannheter

Komikeren og skuespilleren viste til at algoritmene på disse plattformene er lagt opp til å forsterke det innholdet som engasjerer oss mest - og sier at dette er historier som appellerer til vårt basiske instinkt og at de «utløste raseri og frykt».

- Det er derfor YouTube anbefaler videoer med konspiratorikeren Alex Jones milliarder av ganger. Det er også derfor falske nyheter utkonkurrerer ekte nyheter, fordi studier viser at løgner sprer seg fortere enn sannheter. Som det het i en overskrift, bare tenk deg hva Goebbels kunne gjort med Facebook, sier Sacha Baron Cohen.

Som deretter kom med følgende kraftsalve:

- Hvis du betaler dem, vil Facebook kjøre akkurat den politiske annonsen du vil, selv om det er en løgn. Og de vil til og med hjelpe deg med å mikro-målrette disse løgnene til sine brukere for maksimal effekt. Under denne forskrudde logikken, hvis Facebook hadde eksistert på 1930-tallet, så ville de ha tillatt Hitler å poste 30-sekunders annonser om hans løsning på «Det jødiske problemet», sier Sacha Baron Cohen.

