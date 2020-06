Saftige resultater fra syltetøygiganten etter sukkerfri suksess

Men det er ikke bare blåbær å produsere saft, juice og syltetøy. Nå kommer Lerum med en klar beskjed til norske politikere.

I fire generasjoner har Lerum, den landsdekkende leverandøren av saft, jus og syltetøy, levert foredlet frukt og bær til norske butikker fra Sogndal.

Til tross for tilbakegang på markedet for konsentrert drikke og syltetøy i volum i fjor, går Lerum totalt frem, spesielt innen kategorien syltetøy. Fjoråret var det første hele produksjonsåret i Kaupanger, etter at produksjonen og administrasjonen ble flyttet fra Sogndal.

Syltetøygiganten hadde en omsetning på 547 millioner kroner i 2019, 3,6 prosent bedre enn året før. Marginene er imidlertid små, og Lerum-konsernet leverer et resultat før skatt på 14,1 millioner kroner - opp fra 10 millioner i 2018.

– Arbeidet med å trimme driften blir viktig fremover. Vi skal fortsette arbeidet med innovasjon, øke salget og finne smarte løsninger for å være enda mer effektive. Et godt resultat er viktig for å forsvare investeringene i samlokalisering, samt andre større investeringer de neste årene, skriver styret i årsberetningen.

Tilbake i varmen hos Rema

I en e-post til Nettavisen Økonomi, skriver administrerende direktør Trine Lerum Hjellhaug at hun er fornøyd med det forbedrede resultatet.

– Jeg er fornøyd med at vi klarer resultatet vårt i det hele første året med samlokalisert dirft på Kaupanger, og at vi har vekst i salgsvolum totalt. Jeg er også glad for at vi har økt markedsandelene våre i verdi ut av butikk både for saft og syltetøy. Kjekt er det også at merkevaren Zeroh! gjør det bra i Sverige, skriver Hjellaug.

TRIMMER: Lerum og administrerende direktør Trine Lerum Hjellhaug vil ha høyere marginer, og satser derfor på enda større effektivitet og kostnadsbesparende løsninger i 2020. Foto: Halvor Ripegutu

I tillegg til den sukkerfrie tørstedrikkserien Zeroh!, relanserte Lerum i fjor syltetøyserien Lerum Utan, som heller ikke inneholdt tilsatt sukker. Is-samarbeidet Zeroh!-is ble også en suksess, og ble kåret til årets innovasjon på dagligvaremarkedet i fjor.

Veksten er størst på produktene uten tilsatt sukker, bekrefter administrerende direktør Hjellhaug. Lerum har jobbet hardt for å legge til rette for sunne produkter, og det vil komme flere varianter i samme kategori senere i år.

– Med den omsetningen vi har, er resultatmålet høyere enn der vi ligger nå. Vi har gjennom 2019 lagt til rette for at forbrukerne skal få mange nye produkter fra oss i 2020. Det er risiko å satse så stort på produktutvikling, men det er større risiko å ikke gjøre noe, skriver Hjellhaug.

Da Rema 1000 lanserte sin «bestevennstrategi» i 2017, et konsept der enkelte produkter ble prioritert over andre, tapte Lerum hylleplassen hos kjeden til fordel for Nora, på samme måte som for eksempel øl-merkene Aas og Mack måtte vike for Ringnes.

I mai i fjor fikk imidlertid Lerum komme tilbake til butikkhyllene til Rema.

– Vi har jobbet hardt for å komme inn igjen og er glad for at Rema 1000 gir oss sjansen, sa direktør Hjellhaug da.

NULL SUKKER: Trine Lerum Hjellhaug og resten av ledelsen vil fortsette å investere i produkter uten tilsatt sukker, etter å ha hatt stor suksess med Zeroh!-serien. Foto: Lerum

Krever lavere avgift

Til tross for at Lerum ikke ble spesielt påvirket av koronakrisen sammenliknet med andre bedrifter, ser ledelsen at selskapet kan bli påvirket.

– Tilgangen på råvarer og ingredienser kan bli rammet, og produksjonen på Kaupanger er avhengig av at vi ikke får smittetilfeller i egen arbeidsstokkk. En rekke tiltak er satt i gang for å redusere risikoen og dempe konsekvensene, skriver Hjellhaug.

I 2019 betalte Lerum 76 millioner kroner i sukkeravgift til staten, en avgift sogningene lenge har forsøkt å få politikerne til å endre.

– Myndighetene gjorde ingenting med innretningen av denne avgiften i 2019 heller. Sunne, ernæringsrette produkter av frukt og bær blir fremdeles belagt med slik særavgift til staten. Grensehandelen øker og avgiften er en stor belastning for Lerum sin konkurransekraft, skriver direktøren til Nettavisen Økonomi.

I årsberetningen skriver ledelsen at selskapet er svært sårbart for endringer i de politiske rammevilkårene. Inn i 2018 økte Stortinget produktavgiften på alkoholfrie drikkevarer med 42 prosent.