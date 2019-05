Saken om Oslos eiendomsskatt opp i Høyesterett

Avgjørelsen i saken om Oslo kommunens eiendomsskatt kan medføre en solid tilbakebetaling til byens boligeiere.

I dag starter Høyesterett behandlingen av en ankesak om eiendomsskatt i Oslo kommune, skriver Aftenposten. Det er 3400 saksøkere bak gruppesøksmålet.

Saken gjelder to spørsmål: om kommunens modell får å innkreve eiendomsskatt er i tråd med loven, og om Oslo kommune overholdt fristen for utskriving av eiendomsskatt i 2016.

Både tingretten og lagmannsretten kom til at selve modellen for innkreving følger loven - som innebærer at skattesatsen og bunnfradraget skal avgjøres på politisk nivå.

Men lagmannsretten kom til at kommunen ikke overholdt fristen for innkrevring i 2016. Skulle Høyesterett konkludere på samme vis, kan skatteytere i Oslo få tilbakebetalt til sammen 250 millioner kroner innkrevd i eiendomsskatt det året.

- Urettferdig skatt

Generalsekretær Morten A. Meyer i Huseiernes Landsforbund mener skatten er sosialt urettferdig, blant annet fordi den ikke er justert for inntekt eller betalingsevne og innebærer at bare eiendommer med en markedsverdi på over fem millioner utløser eiendomsskatt.

- Vi er spent på hva Høyesterett mener om begge spørsmål, sier Meyer , som fører saken på vegne av 3400 personer registrert som medlemmer i gruppesøksmålet, til Aftenposten.