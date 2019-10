Salg av hundeforsikring til himmels etter utbrudd av mystisk sykdom

If nær doblet salget av hundeforsikring i september. Også andre selskap melder om høye salgstall i kjølvannet av den mystiske hundesykdommen.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Det er liten tvil om at hundesykdommen i høst har skapt fortvilelse og usikkerhet hos norske hundeeiere. Her i If opplevde vi at antallet som tegnet hundeforsikring i nettløsningen vår nesten doblet seg, og vi så også en stor økning i antallet som sjekket pris og viste interesse for hundeforsikring på produktsidene våre på nett, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland til Nettavisen.

Salgstoppen forrige måned kommer på toppen av at selskapet har opplevd en formidabel vekst innen hundeforsikring de siste årene. Som Nettavisen skrev nylig, har If opplevd en salgsøkning på hele 50 prosent de siste tre årene.

SALGSBOOM: En mystisk sykdom har skapt salgsboom hos forsikringsselskapene. Andreas Bibow Handeland i If forteller at selskapet doblet salget etter at mediene begynte å skrive om sykdommen. Foto: Pressefoto

Men If er langt fra det eneste forsikringsselskapet som har blitt kontaktet av bekymrede dyreeiere etter at norske medier begynte å skrive om en mystisk og dødelig hundesykdom.

- Direkte konsekvens

- Salget økte med 70 prosent sammenlignet med uken før da sykdommen ble kjent. Vi hadde ingen kampanje gående, så det var en direkte konsekvens av medieoppmerksomheten, forteller kommunikasjonsjef Christian Haraldsen i Gjensidige og legger til:

- Ser vi september under ett, økte salget med 50 prosent sammenlignet med august.

Frende forsikring opplevde også at salget gikk til himmels da hundesykdommen plutselig var på alles lepper.

- Vi hadde en økning i nettsalget på 70 prosent de ti første dagene i september sett opp mot de ti siste i august. Fokuset på hundesykdommen viser seg også godt i antallet besøk på nettsidene våre om hundeforsikring. Der er økningen i samme periode på over 80 prosent, skriver kommunikasjonsrådgiver Marius Solberg Anfinsen i en epost til Nettavisen.

Eksisterende kunder økte forsikringssum

Fremtind Forsikring, som så dagen da forsikringsselskapene i Sparebank 1 og DNB slo seg sammen i januar i år, melder om en salgsvekst på 35 prosent i september. Mens Storebrand opplevde at eksisterende kunder ville øke forsikringssummen på sine hunder.

- Vi hadde noe salgsøkning i september, samt stor økning i forespørsler fra eksisterende kunder som ønsket å øke forsikringssummen på eksisterende hundeforsikring, skriver kommunikasjonsrådgiver Sindre Heyerdahl i en epost til Nettavisen.

- Det var særlig en del kunder som hadde noe lavere forsikringssummer på dekning av veterinærutgifter, som ønsket å øke denne. En typisk økning i perioden var fra 20.000 til 30.000 kroner. Kundene var naturlig nok bekymret for større veterinærregninger, i tillegg til den potensielle risikoen for dødsfall, fortsetter han.

Det er ikke bare de store selskapene, som opplever at sykdommen har skapt salgsvekst.

Også Agria dyreforsikring, som har spesialisert seg på forsikring av selskapsdyr og hest, har opplevd økt pågang den siste måneden.

NISJEFORSIKRING: Marianne Broholm Einarsen i Agria dyreforsikring selger bare dyreforsikring, men opplevde også salgsvekst i september. Foto: Pressefoto

- Generelt opplever vi at det er økende interesse for dyreforsikring, men vi har også opplevd økt salg etter utbruddet, opplyser presseansvarlig Marianne Broholm Einarsen til Nettavisen.

Ikke stor smittefare

Den mystiske hundesykdommen ble først omtalt i norske medier tidlig i september. Da ble det kjent at flere hunder hadde dødd kort tid etter at eier hadde oppdaget blodig diaré.

Myndighetene rådet tidlig hundeeiere om ikke å la hundene sine ha nærkontakt med andre hunder, men dette rådet ble opphevet 26. september.

Man vet ikke hva årsaken til sykdommen er, men den anses ikke som lett smittbar. Myndighetene minner fortsatt om at hundeeiere alltid har et ansvar for å vurdere om hunden er en smittefare for andre hunder.

Mattilsynet oppfordrer ikke lenger veterinærer om å melde fra om alle tilfeller av hunder med blodig diaré, men veterinærer har som vanlig plikt til å melde fra om uvanlig utbredelse av sykdomstilfeller. Mattilsynet får altså ikke lenger løpende meldinger om nye, spredte enkelttilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom.

Det er registrert 42 hundedødsfall hos Mattilsynet siden august.

Rogaland 2, Akershus 7, Møre og Romsdal 2, Aust-Agder 3, Troms 1, Vestfold 7, Buskerud 3, Nordland 1, Sogn og Fjordane 3, Oslo 9, Hordaland 1, Hedmark 3.