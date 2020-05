Salg av nybygg faller med 45 prosent

Boligtallene for april viser en salgsnedgang på 45 prosent sammenlignet med april 2019, melder Boligprodusentene onsdag.

Igangsettingen av bygging av nye boliger er ned 32 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, og totalt i 2020 er det ned 11 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

Samlet sett er boligsalget i 2020 ned 29 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Skuffende

- Det reviderte statsbudsjettet inneholder ingen tiltak for å opprettholde nødvendig boligproduksjon og sikre sysselsetningen. Dette er svært skuffende, uttaler administrerende direktør i Boligprodusentene Per Jæger, i pressemeldingen.

Han er bekymret for at manglende byggeoppdrag vil føre til arbeidsledighet, selv om det foreløpig har vært mulig for boligbransjen å opprettholde en del boligproduksjon under smittevernstiltakene.

BEKYMRET: Per Jæger i Boligprodusentenes Forening er bekymret for mulige oppsigelser i byggebransjen på grunn av stor nedgang i nybyggsalg av boliger. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Over 50 prosent av medlemmene til Boligprodusentene melder om manglende nye byggeoppdrag, noe som stemmer godt med svikten i boligsalget i mars og april.

Frykter oppsigelser

Jæger opplyser i pressemeldingen at de frykter at dersom de lave salgstallene for nybyggboliger fortsetter i mai og juni, vil mangel på oppdrag føre til permitteringer og oppsigelser.

- En moderat prognose på bakgrunn av salgstallene tilsier en redusert igangsetting på inntil 10.000 boliger årlig, noe som vil føre til 34 000 færre årsverk. Derfor trenger vi følgende tiltak for å sikre at nye boligprosjekter blir igangsatt for å opprettholde sysselsettingen, sier Jæger.

Utsatte salgsstart

Prosjektet Clemenskvartalet i Oslo ble utsatt på grunn av koronakrisen.

18. mars ble det sendt ut en pressemelding fra Oslo S Utvikling og Røisland & Co, som står bak prosjektet, hvor de bekreftet utsettelsen av boligbyggingen.

- Vi er glade for all den positive oppmerksomheten dette nye og spennende kvartalet i Bjørvika har fått. Vi skulle startet salget nå i mars, men på grunn av koronasituasjonen vil salgsstarten bli utsatt, sier Lars Holm, boligdirektør i Oslo S Utvikling.

Han sa at de følger myndighetenes pålegg og råd, og tilpasser seg fortløpende. Når salgsstart begynner på, er foreløpig usikkert.