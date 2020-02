Salget av Jenny Skavlans Pierre Robert-klær stupte

Jenny Skavlans kleskolleksjon for Pierre Robert har ikke gått som ønsket for Orkla, og inntekten for klesmerket er halvert.

I fjor slapp Stein Erik Hagen-kontrollerte Orkla Pierre Robert kolleksjonen «Jenny Skavlan X Pierre Robert». De satset stort, og inngikk blant annet et samarbeid med Zalando. Det ble lansert en basekolleksjon med undertøy, kjoler, ulike typer overdeler, og noe tilbehør, i Skavlans kolleksjon. Plaggene er Svanemerket, og kolleksjonen skulle fokusere på personlig stil fremfor kortvarige trender. Til tross for at Skavlan ble Pierre Roberts ansikt utad, har det ikke gått så bra som forventet. Les også: Knalltall for Stein Erik Hagens Orkla Konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch avviser at Skavlans kolleksjon er med på å trekke ned resultatet til merket. - Kolleksjonen hennes har blitt tatt godt i mot og har hatt god vekst, men vi skulle sett at det kom mer lønnsomhet ut av kolleksjonen, sier han, og legger til: - Produktene er gode, men så må vi også se på prispunktene så det alltid er gode nok priser. NEDGANG: Konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i Orkla forteller om nedgangen i inntektene for Pierre Robert. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen) Prisene på Skavlans kolleksjon er noe høyere enn mange andre produkter fra merket, og klærne skal være laget av bærekraftige materialer - både økologisk bomull, Tencel og Kapok. Nedgang på 12 prosent Pierre Robert håver inn 40-45 millioner kroner i året for Orkla, men inntjeningen er halvert sammenlignet med tidligere resultat. - Pierre Robert er fortsatt lønnsomt, men vi vil tilbake til en inntjening på 80 til 100 millioner kroner i året på merket, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch til Nettavisen etter presentasjonen av kvartalsrapporten for Q4 i 2019. STOREIER: Stein Erik Hagen kontrollerer rundt en fjerdedel av Orkla-systemet. Foto: Werner Juvik Les også: Kjempesmell for Plantasjen - varsler nedleggelser Han forteller at salget har vært relativt flatt, men de så en endring på slutten av 2019. - Vi hadde en nedgang på 12 prosent i salget av Pierre Robert i kvartal fire, forteller han. Ønsker en sterkere posisjon Selv om de fortsatt tjener penger på Pierre Robert, er det utfordrende å skulle komme tilbake til samme inntjening som før. - Det er utfordrende i Sverige og Finland, og vi har egentlig alltid tapt penger på Pierre Robert i Sverige, sier konsernsjefen, og legger til: - Vi er mye mindre synlige og har mindre tilstedeværelse i dagligvaresektoren i Sverige og Finland enn vi har i Norge. Semlitsch skulle likevel ønske at de gjorde det enda bedre i det norske markedet. - Vi skulle gjerne hatt mer vekst i norsk dagligvare og på nett. Samtidig ønsker vi å ta en sterkere posisjon innen barnesegmentet, hvor vi har ligget relativt flatt, opplyser han. Les også: Elkjøp knuser konkurrentene: - Spørs hvor lenge Power holder ut Fokuserer på veganske produkter Det er ikke bare klær og velværeprodukter Orkla satser på. Nå satser de stadig mer på veganske produkter. - Dette skal ikke redusere fokuset på det vi har fra før, men det er i tillegg til alt det andre, sier han. Konsernsjefen synes det er spennende å satse på nye produkter innen nye markeder. - Det som er spennende for oss er at det ikke går utover andre produkter vi har. Det er et fantastisk og nytt marked som åpner seg i et modent marked i 2020, forteller han. Les også Nordeas overskudd halvert i 2019 Les også Equinor med svake tall, men jekker opp klimamålene: - Et veiskille

