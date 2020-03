Salget av reiser har stoppet nesten helt opp - nå går Syden-turene på billigsalg

Coronaviruset får mange til å droppe ferieplanene sine, melder nettstedet Flysmart24.

Selv om antallet aktive smittetilfeller på verdensbasis i skrivende stund er på vei nedover, ifølge nettstedet Worldometers, er det fremdeles stor usikkerhet rundt coronavirusets utvikling utenfor Kina.

De 1.416 nye daglige coronatilfellene som ble meldt utenfor opphavslandet lørdag er det høyeste antallet som er kunngjort så langt.

Det er med andre ord fremdeles uvisst hvordan viruset vil påvirke de mest populære reisemålene til nordmenn i sommermånedene som ligger foran oss. Dette har blant annet ført til at salget av Syden-reiser nesten har stoppet helt opp, melder reisenettstedet Flysmart24.

Derfor kommer det til å dukke opp mange og gode tilbud fremover, tror sjefen for en av landets få nøytrale reiseformidlere:

– Det kommer tilbud på alt – fly, hotell og leiebil fremover. Hele næringen er påvirket. Dette er en klassisk tilbud og etterspørselssituasjon, sier kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge til nettstedet. Salget deres har falt kraftig til mange reisemål som følge av det voldsomme fokuset på coronasmitten.

Les også: Salget av reiser har nesten stoppet helt opp - nå går Syden-turene på billigsalg

Blant selskapene som nå kommer med tilbud er Ving. Informasjonssjef Siri Røhr-Staff forteller til Flysmart24 at de første knalltilbudene nå er på plass, men at dette ikke nødvendigvis har direkte tilknytning til viruset:

– Dette gjør vi for å fylle opp flyene, sier hun.

Søndag morgen meldte nettstedet om flyreiser tur/retur for under 300 kroner, men på grunn av de dynamiske prisene er disse ikke å finne når Nettavisen sjekker Ving og Apollo et par timer senere.

Les også: Reisebyrå med kjempefall i omsetning: - Sikkert litt å gjøre med Greta Thunberg-effekten

Tilbudene står likevel fremdeles i kø. For under 1.500 kroner kan du få hotell og fly tur/retur til Kreta i april hos Ving. Dette er mindre enn 1/3 av vanlig pris. For bare hundrelappen mer kan du få det samme til Bulgaria i mai.

De fleste reisetilbudene gjelder for utreise i løpet av april eller mai. Da starter sommersesongen for pakkereiseselskapene, men etterspørselen er tradisjonelt lav på grunn av at skoleferien ikke starter før i slutten av juni.

Om, eller hvordan, coronaviruset vil påvirke prisene på for eksempel restplasser i sommer gjenstår å se.