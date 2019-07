Salget av vegetarprodukter skyter i været

Dagligvarekjedene opplever en økning i salget av vegetarprodukter. En forsker peker på en økt bevissthet rundt helse, klima og dyrevelferd som viktige faktorer.

De siste årene har vegetarutvalget i norske butikker blitt stadig mer variert. Med grillsesongen godt i gang velger mange nordmenn å kjøpe vegetaralternativer til de sedvanlige kjøttburgerne.

I sommer har dagligvarekjeden Menys salg av ferske vegetarburgere nærmest doblet seg fra samme periode i fjor – med en økning på 93 prosent i perioden mai til juli.

– Etterspørselen fra kundene etter vegetarprodukter har absolutt økt. Vi ser også at interessen øker særlig blant de yngre, sier markedskoordinator Nina Gjerdrum i Meny til NTB.

– I takt med økt etterspørsel ønsker vi å ha et stadig bredere utvalg, med et stort og relevant tilbud. Vi ønsker å være tidlig ute og jobber også mye med å tilgjengeliggjøre produktene for våre kunder ved å ha egne vegetardisker, sier hun.

Vegetarboost hos flere

Trenden gjenspeiles hos andre dagligvarekjeder, som også opplever en kraftig økning av sine vegetarprodukter. Coop har hittil i år solgt over 2,2 millioner vegetarburgere – en økning på 50 prosent fra samme periode i fjor.

– For tre år siden lanserte vi Coop Vegetardag på bakgrunn av økt etterspørsel etter vegetarprodukter. Den sommeren solgte vi faktisk flere vegetarburgere enn vanlig burgere, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til NTB.

– Våre vegetarhyller vil bli bredere og mer variert så lenge våre kunder ønsker det, fastslår Kristiansen.

Også Rema 1000 melder om en solid oppgang i sitt vegetarsalg. Dagligvarekonsernet opplyser til NTB at salget av ferske kjøtterstatninger har hatt en vekst på nær 30 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Selges mindre rødt kjøtt

Samtidig som salget av vegetarproduktene øker, stagnerer salget av rødt kjøtt.

Så langt i år er det blitt solgt 668 tonn mindre rødt kjøtt enn i samme periode i fjor. Nedgangen fra januar til midten av juni i år ligger på 4,1 prosent, skriver Dagsavisen. Tallene er hentet fra analyseselskapet Nielsen og gjelder salg i dagligvarefirmaene Norgesgruppen, Coop, Rema 1000 og Bunnpris.

Nordmenn flest har riktignok fortsatt kjøtt godt integrert i sine kosthold – 92 prosent av Norges befolkning spiser kjøtt hver uke, ifølge Matprat, som er kommunikasjonskonseptet til Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Ikke flere vegetarianere

Til tross for at salget av vegetarprodukter skyter i været, ser ikke andelen vegetarianere ut til å øke blant befolkningen.

– Andelen har ligget på rundt 3 prosent i mange år. Det folk derimot gjør stadig mer av er å redusere kjøttmengden når de lager tradisjonelle kjøttretter, sier forsker Annechen Bahr Bugge ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO på Oslo Met til NTB.

Bugge har forsket på nordmenns kjøttfrie spisevaner. Hun mener at den viktigste årsaken til at folk stadig oftere velger bort kjøtt er hensyn til egen helse, men at også klima og dyrevelferd er viktige faktorer.

– De som velger bort biff og rødt kjøtt, oppgir klimamessige årsaker, mens pølser handler mer om helse. Mange oppgir at de ikke spiser lam og fårekjøtt fordi de ikke liker smaken, forklarer hun.

– Hvitt kjøtt er det som flest opplever som minst problematisk å spise. Folk ser på det som et mer sunt og klimavennlig alternativt. Om det er riktig eller sant, er ikke opp til meg å bedømme, men det er i hvert fall forbrukernes meninger, sier Bugge.

