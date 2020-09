Salgseksplosjon i hyttemarkedet

Koronapandemien gir en salgseksplosjon i det norske hyttemarkedet, og prisene er kraftig opp.

- I kjølvannet av at hytteforbud ble opphevet i april, har omsetningen og prisene på fritidsboliger i Norge skutt i været, skriver administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Eiendom Norge, i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn Eiendom, har nettopp publisert ferske tall for markedet for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter så langt i 2020. Og tallene viser en rekordstor aktivitet.

Så langt i år er det blitt omsatt 6276 fritidsboliger. Det er hele 36,6 prosent flere hytteeiendommer enn i tilsvarende periode i fjor. Det er fjellkommunene i Norge som opplever flest omsetninger. Her er oppgangen i år på 40 prosent til 3034 fritidsboliger.

På toppen

- Denne veksten kommer på toppen av at vi de siste tre årene har hatt stabilt stor bruktomsetning i hyttemarkedet. I tillegg har det årlig blitt bygget rekordmange nye hytter, spesielt på fjellet, skriver Lauridsen.

Den kraftige omsetningsveksten må sees i sammenheng både med de rekordlave rentene og endrede reisevaner på grunn av koronapandemien.

Ifølge Lauridsen har mange trolig fremskyndet både hyttekjøp og endret forbruksmønsteret som følge av koronakrisen. Penger som tidligere ble brukt på utenlandsreiser, brukes nå på hytte.

Kraftig økning

Gjennomsnittsprisen på fritidsboliger så langt i 2020 har vært på 2,48 millioner kroner, en økning på 6,1 prosent fra 2019. Ifølge Eiendom Norge har mesteparten av prisveksten kommet fra april til august. Snittprisen er i august er hele 16,6 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

- Korona er blitt et markant skift for prisutviklingen for fritidsboliger. Utviklingen har vært moderat positiv de siste årene, men nå og særlig gjennom sommeren har prisene løftet seg. Oppgangen er drevet av prisene for sjøhytter som er historisk høy, skriver Lauridsen.

Har du kjøpt en hytte ved sjøen i år, har du typisk betalt 3,15 millioner kroner, drøyt 13 prosent mer enn i fjor. En gjennomsnittlig fjellhytte koster ca. 2,5 millioner, men disse hyttene har bare steget med 1 prosent fra i fjor.

Kjøper dyrt

Men vi vil ha de dyrere hyttene. Så langt i år er det omsatt 508 hytter over 5 millioner kroner, en økning hele på 66,5 prosent fra tilsvarende periode i 2019.

- Den økte antall omsetninger av hytter over fem millioner er betydelig, og det stemmer godt med tilbakemeldingene fra våre medlemmer etter hytteforbudet ble opphevet. Mange husholdninger har åpenbart rom for å anskaffe seg kostbare fritidseiendommer, skriver Lauridsen.

De aller dyreste hyttene finner du i kystkommunene Færder (7,82 millioner kroner), Lillesand (7,33 millioner)) og i Sandefjord (5,36 millioner). Høyest av fjellkommunene er Øyer, der populære Hafjell ligger. Her koster gjennomsnittshytta 4,6 millioner.

Fjellhytter er for øvrig hytter i det som er karakterisert som fjellkommuner av Østlandsforskning. Sjøhytter ligger mindre enn 2000 meter fra kysten og lavere enn 300 meter over havet.