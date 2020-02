Salgsfest i fjellheimen: - Du merker at nordmenn har mye penger

Hytteselgere over hele landet gleder seg til årets viktigste visningshelger. Men selv om markedet blomstrer, får langt fra alle være med på festen.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): – I fjellet opplever vi fortsatt en hyggelig prisvekst. Særlig for hytter som ligger 800 meter over havet. Der går det et markant skille og prisveksten dobbelt så høy der når hytten ligger nær et skianlegg. Det romantiserte bildet av en fjellhytte er at den skal være langt fra folk og uten innsyn fra alle kanter. Men tallene viser at det er nærhet til de store destinasjonene som driver prisene opp.

Det sier partner Bjørn-Erik Øye i analyseselskapet Prognosesenteret til Nettavisen. Han har gjennom i år fulgt eiendomsmarkedene i Norge og konstaterer at også 2019 ble et bra år for dem som selger hytter i fjellet.

OGSÅ TAPERE: Selv om hytteprisene i fjelle fortsetter å stige, er det også hytter som faller i verdi, påpeker partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret. Foto: Pressefoto

Den samme konklusjonen har Eiendom Norge kommet til. Onsdag formiddag presenterte de fjellhytterapporten for 2019. Den viser en prisvekst på 2,9 prosent fra året før.

Fem år med vekst

Dermed blir 2019 det femte året på rad med prisvekst etter flere år med nedgang eller stillstand i etter finanskrisen.

Ifølge rapporten, koster den typiske fjellhytten i Norge nå 2 millioner kroner. Men som Øye, peker også Eiendom Norge på at det er store forskjeller.

«Kommunene Trysil, Ringsaker (Sjusjøen), og Krødsherad og Sigdal (Norefjell og Haglebu) topper statistikken over flest omsetninger, mens de høyeste medianprisene finner vi i kommunene Øyer (Hafjell), Hol (Geilo, Uastaoset og Haugstøl) og Flå,» skriver Eiendom Norge i en pressemelding.

Vinterferien er høysesong

Også eiendomsmegler Stian Knudsen hos Eiendomsmegler 1 på Oppdal bekrefter de siste års oppsving i fjellhyttemarkedet.

– Du merker at nordmenn har mye penger. Og jeg merker merker det på egen lommebok.

Når Nettavisen tar kontakt, er han i ferd med å forberede seg til årets desidert viktigste salgsperiode i fjellhyttemarkedet: vinterferien. Bare i dag, onsdag, er det så langt lagt ut 60 nye hytter til salgs på Finn hvor du nå finner mer enn 2.500 fjellhytter.

– Her er det full rulle med visninger kommende og neste helg, forteller Knudsen som har jobbet med hyttesalg i Oppdal siden slutten av 2007.

På den tiden har han opplevd et marked som har hatt en eksplosiv vekst.

– I 2008 ble det solgt 120 hytter i Oppdal. I 2018 ble det solgt 240. Så markedet er dobbelt så stort som da jeg startet.

God start på 2020

Da betyr det ikke så mye at kvadratmeterprisen i Oppdal gikk noe ned i fjor. I dette markedet er det nemlig én ting som trumfer alt når folk skal kjøpe:

OPPTUR: Eiendomsmelgler Stian Knudsen i Eiendomsmegler 1 på Oppdal forteller at prisoppgangen fra 2019 har fortsatt inn i 2020. Foto: Pressefoto

– Beliggenheten er avgjørende. Oppdal ligger over 800 meter, så her er det eneste som egentlig betyr noe at hytta ligger i umiddelbar nærhet til alpinanlegget eller skiløypene. Kvadratmeterprisen svinger alltid litt, fordi en enkelt hytte kan utgjøre en veldig stor forskjell, forteller Knudsen.

– Hvordan opplevde du 2019?



– Etter flere gode år, ble 2019 et år hvor markedet trakk pusten litt. Men 2020 har startet veldig bra med mange salg allerede før vinterferien. Så det lover godt.

– Brukes hyttene i Oppdal bare om vinteren siden nærhet til skianlegg er så viktig?

– Da jeg begynte, så var det mest vinterturister her. Men nå ser vi at hyttene brukes hele året. Jeg har faktisk inntrykk av at det nå er flere turister her om sommeren, sier Knudsen.

Store forskjeller

At norske fjellhytter i langt større grad har blitt helårshytter, bekreftes også av Øye i Prognosesenteret.

– Derfor er det tre ting som driver prisene opp: Høyde over havet, nærhet til skianlegg og nærhet til de store byene. Det må være enkelt å komme seg hjemmefra og helt frem til hytten, sier Øye.

– Hva med hytter som ikke har disse egenskapene?

– Der opplever mange en sidelengs eller nedadgående prisutvikling. Det er store forskjeller mellom vinnere og tapere i dette markedet.