Samlet inn 1,3 millioner: Nå tar de ACER-saken til Høyesterett

Nei til EU har samlet inn over 1,3 millioner kroner og tar den omstridte ACER-saken til Høyesterett.

Selv med nederlag i både Tingretten og Lagmannsretten har ikke Nei til EU tenkt å gi seg med det første. Med et voldsomt engasjement som har samlet inn over 1,3 millioner kroner til søksmålet - tar de nå saken til Høyesterett.

– Hvis vi ikke hadde trodd på det norske rettsvesenet så hadde vi ikke gått til sak. Dette var en tung beslutning og vi gjorde grundige vurderinger, sier leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland.

Helt siden regjeringen la frem saken om EU-byrået ACER har debatten haglet. Nei til EU og blant annet Senterpartiet, mener at energibyrået er grunnslovsstrid fordi det er en suverenitetsavståelse.

Frykten har vært at EU-byråkratiet skal få avgjørende beslutningsmyndighet over Norges energinett.

– Energi er noe av det aller viktigste for Norge. Det er viktig for staten, men det er også viktig for industrien. Dette handler om strømpris, gode vilkår for industrien vår, sier Kleveland.

NEI TIL EU: Leder Kathrine Kleveland lar seg ikke stoppe av nederlag i Tingretten og Lagmannsretten, og har tro på å vinne frem i Høyesterett. Foto: NTB scanpix

Hun er spesielt takknemlig etter organisasjonen har samlet inn hele 1,3 millioner kroner til søksmålet.

– Vi er utrolig takknemlig for alle bidragene både fra fylkeslag og fra enkeltpersoner. Jeg har skrevet en god del håndskrevne takkekort i det siste, sier Kleveland og humrer.

Ifølge anken som Nettavisen har fått tilgang på er det ingen uenighet om at ACER-ordningen er en suverenitetsavståelse. Spørsmålet handler om hvor omfanget av suverenitetsavståelsen.

Jusprofessor Hans Petter Graver har skrevet en betenkning om forholdet mellom Grunnlovens § 115, om suverenitetsavståelse og ACER-saken. Han skriver:

«ACER inngår i et stadig voksende nettverk av forvaltning på overnasjonalt nivå. EUs forvaltningspolitikk endrer seg fra et utgangspunkt hvor EUs regler ble forvaltet indirekte gjennom selvstendige nasjonale forvaltninger under nasjonalt ansvar og kontroll, til et system med en økende grad av direkte forvaltning gjennom et overnasjonalt forvaltningsapparat.»

«På stadig flere områder inngår nasjonale fagmyndigheter i et slikt nettverk på en måte som gjør at de får rollen både som nasjonal forvaltning og EU-forvaltning. Denne utviklingen overfører i sum en meget omfattende myndighet fra ledelsen av det nasjonale forvaltningsapparatet til EUs organer og forvaltning. Denne utviklingen gjelder også EØS-avtalen.»