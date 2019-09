Samme innhold, ekstrem forskjell i avgift fra staten

Innholdet i disse to glassene er helt lik, men avgiftsforskjellen fra staten er likevel enorm: - Et grelt eksempel, sier direktør i Virke.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Selger du en leskedrikk i flaske, så betaler du sukkeravgift på denne, selv om den er sukkerfri. Om du selger den samme drikken som er i flasken i pulverform slipper du sukkeravgiften.

Det sier Jan Yttereng, daglig leder i selskapet Sorze4 AS, forklarer hvordan sukkeravgiften fungerer i leskedrikkbransjen i Norge.

Yttereng selger både leskedrikk og kaffe til produsenter og forbrukere i Norge, uten å betale en krone i sukkeravgift. Han har nemlig funnet en åpning i lovverket.

TRIKS: Ved å få kundene til å tilsette vann i drikken selv unngår Steve Olsen sukkeravgift ved salg av sine produkter. Foto: Ane Tolnes Haugdal

- Likt innhold bør behandles likt

Mangelen på avgift gjelder til og med om pulveret inneholder sukker, forteller Yttereng, og lister opp flere eksempler på produkter som inneholder sukker, men som unngår sukkeravgiften.

- Det er for eksempel sukker i mange iste-varianter som selges i pulverform, og i en rekke sportsdrikker, ingen av disse betaler man avgift på, sier han.

Harald Andersen, direktør i Virke handel mener sukkeravgiften, som den fremstår i dag, er absurd.

- Det henger ikke på greip. Likt innhold bør behandles likt, sier han til Nettavisen.

GRELT: Harald Andersen, direktør for Virke handel, mener sukkeravgiften må endres. Foto: Virke

Andersen mener reglene må endres, slik at vi får en nøytralitet i avgiftssystemet, noe vi ifølge han ikke har i dag.

- Eksemplet med pulver og væske er et grelt eksempel på at vi har et veldig skjevt system i dag, sier han.

Direktøren påpeker at det generelle avgiftsnivået på leskedrikk i Norge i dag er alt for høyt. Han mener leskedrikk og andre varer som er utsatt for grensehandel må få et lavere avgiftsnivå, slik at prisforskjellen mot våre naboland blir lavere.

- Når prisforskjellen er så stor som nå, så fører det til økt grensehandel. Vi tror også at veldig mange ender opp med å kjøpe større kvantum av for eksempel brus enn det de hadde kjøpt i Norge. En slik utvikling er ikke bra for hverken forbrukeren, miljøet eller den norske handelsnæringen, sier han.

ISTE: Ser de forskjellen på innholdet i disse to glassene? Foto: FOTO: Ane Tolnes Haugdal

Direktør, Bryggeri- og drikkevareforeningen, Erlend Vagnild Fuglum, mener også regelverket er merkelig.

- Dette er gode eksempler på at regelverket er inkonsistent, og et godt bilde på hvor komplisert det kan være, sier Fuglum.

Fuglum mener avgiften må endres, og at politikerne må få til en varig løsning, som gir forutsigbarhet i markedet.

- Avgiftsøkningene i 2017 innebar kun fem ukers varsel før avgiften på alkoholfrie drikkevarer økte med 42,3 prosent. Økningen var stikk i strid med normale prinsipper om forutsigbarhet og langsiktighet i næringspolitikken, og den brå avgiftsøkningen var et brudd på det tillitsfulle forholdet mellom næringen og myndighetene, sier han.

URETTFERDIG: Statssekretær Jørgen Næsje mener sukkeravgiften kan ha uheldige konsekvenser for Næringslivet. Foto: (Regjeringen.no)

Statssekretær i Finansdepartementet Jørgen Næsje sier til Nettavisen at han er enig i at sukkeravgiften kan oppfattes ujevn.

- Jeg er enig i at disse avgiftene kan ha uheldige konsekvenser for næringslivet og noen ganger slår urettferdig ut, sier han.

Næsje forklarer at regjeringen allerede ser på konsekvensene av sukkeravgiften, og at de vurderer ulike tiltak

- Regjeringen satte i november i fjor ned et utvalg som fikk i oppdrag å vurdere sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. De leverte sin rapport i april i år, og regjeringen jobber nå med å følge opp utvalgets arbeid. Vi vil komme tilbake til dette i fremtidige budsjetter, sier han.

Måtte slutte med sukker

Hos Yttereng har de ikke tenkt å vente på regjeringens arbeid. Her finner du nemlig ingen drikke med sukker, hverken i fast eller flytende form.

- Tidligere produserte vi sukkerholdig drikke som ble solgt blant annet hos 7/11. Drikken solgte veldig godt, og i en periode var det bare RedBull som solgte bedre, sier Yttereng.

Likevel valgte altså bedriften å gå helt bort fra drikke med sukkerholdig innhold.

- Det går ikke an å konkurrere i det markedet i Norge i dag. Selv om du vinner konkurransen er det ikke et marked du vil være i, sier han.

Nå produserer selskapet drikkepulveret Amazon-secret, helt uten sukker. Yttereng har satset stort på leskedrikk i pulverform.

- Forbrukeren kjøper en pose med pulver, og trenger bare å tilsette en gitt mengde vann for en fiks ferdig leskedrikk, sier Yttereng.

Slik slipper selskapet blant annet unna sukkeravgiften. Lavere avgiftsnivå er imidlertid ikke den eneste årsaken til at Yttereng og resten av gjengen har satset på pulver.

- Når vi importerer pulver i stede for væske sparer vi miljøet, i tillegg til at produktet blir både billigere og mer effektivt for forbrukeren. En pose gir ca 12 liter ferdig drikke, sier han.

BLANDER: Steve Olsen, innehaver av Storm Kaffe blander ut pulver i vann. Resultatet er en leskedrikk prikk lik den som tidligere ble solgt på boks. Ved salg av kun pulver blir man ikke rammet av sukkeravgiften. Foto: Ane Tolnes Haugdal

Vil gi tilbake

Miljøaspektet er viktig for Yttereng som er spesielt opptatt av Amazonas og området rundt, etter at han begynte med produksjon av drikker med lokale frukter og bær fra Amazonas.

- For oss er det viktig å bruke naturlig viltvoksende frukter fra Amazonas. Slik opprettholder vi livsgrunnlaget til stammene som bor der, sier Yttereng.

Selskapet donerer deler av overskuddet tilbake til gode formål i områdene der hvor selskapet er etablert i Brasil.

- Jeg synes det er fint å få bidra til de som hadde den originale ideen. Enkelte stammer har jo strengt tatt laget de produktene vi lager i mange hundre år, sier han.

Yttereng håper at selskapet skal vokse i løpet av de nærmeste årene, og er i samtale med både Coca Cola Company og Nestle.

- Vi ser for oss, og håper på, en omsetning på nær 100 millioner kroner i løpet av de neste par årene, sier Yttereng.