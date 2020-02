Sanner om kortere arbeidstid: – Glem det!

Jan Tore Sanner (H) har en klar beskjed til alle som kjemper for kortere arbeidstid. – Glem det, sier finansministeren.

OSLO (NTB, Nettavisen): Flere i arbeidsfør alder må jobbe, vi må stå lenger i jobb og hvis noe skal inn i budsjettet, må noe annet ut. Det er budskapet fra finansminister Jan Tore Sanner (H), som tirsdag talte på regjeringens perspektivkonferanse.

- Arbeid bærer velferden vår. Arbeidskraften utgjør 80 prosent av nasjonalformuen vår, viktigere enn oljeformuen. Det at folk står lengre i arbeid er det som virkelig betyr noe når det gjelder å sikre velferden, forklarte Sanner på Politisk kvarter på NRK radio onsdag.

I sin tale tirsdag kom Sanner med flere signaler om arbeidstiden i Norge. Blant annet påpekte han at den er i den lavere enden av skalaen i OECD-landene.

– Det betyr at vi har en jobb å gjøre, slo finansministeren fast.

Kraftig advarsel

Overfor NTB bedyrer han at dette ikke betyr at regjeringen vil komme med noe forslag om å utvide normalarbeidsdagen.

– Men dette er en kraftig advarsel til de som ønsker å redusere arbeidstiden. Det er folk som er i jobb, som finansierer velferden vår, sier Sanner, som har en klar beskjed til alle som kjemper for sekstimersdagen:

– Legg det bort. Glem det.

På sitt landsmøte i fjor vedtok SV å gå inn for sekstimersdag med full lønnskompensasjon. Et Ap-utvalg har tidligere tatt til orde for å teste ut sekstimersdagen, mens LO har hatt sekstimersdagen som en viktig parole i mange år. Også MDG vil gjøre det enklere å velge kortere arbeidstid.

Mye verdt

Finansministeren viser til at dersom normalarbeidstida kuttes fra 37,5 til 34 timer i uka, vil det redusere nasjonalformuen med like mye som hele oljefondet og alle oljeressursene i bakken – til sammen.

– Det viser hvor viktig arbeidskraften er som verdi, sier finansministeren.

Ifølge Sanner handler det om å få opp arbeidsdeltakelsen. Det betyr både at folk må belage seg på å stå lenger i jobb, og at samfunnet må sikre at flere ungdommer kommer i arbeid.

– En viktig strategi i dette er å hindre at én av fire ikke fullfører videregående, sier Sanner.

Sist gang normalarbeidstida ble redusert, fra 40 til 37,5-timers uke, var i 1986, altså for snart 35 år siden.

