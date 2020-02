SAS' nye reklamevideo skaper furore på internett

SAS' siste reklamefilm om skandinaver, som etter kort tid ble fjernet fra SAS' egne sider, går viralt. Og de fleste er svart lite blide.

SAS spør i en fersk reklamefilm om hva en sann skandinav er. Den engelske tittelen på reklamen er: What is truly Scandinavian?

Det gjennomgående svaret er at ingenting er skandinavisk. Alt vi tidligere har trodd var henholdsvis svensk, norsk og dansk - er alt kopiert fra utlandet.

Bindersen er ikke norsk og svenske kjøttboller er ikke svensk - får vi blant annet vite.

- Vi er ikke bedre enn våre viking-forfedre, sier en person i filmen.

Som vikingene

Ifølge SAS gjør skandinaver i dag som vikingene gjorde i sin tid. Reiser ut på oppdagelsesferd i det store utland. Forskjellen denne gang er at vi kopierer alt det beste fra utlandet og tar det med hjem.

Martin Adonis, markedssjef i SAS, forklarte bakgrunnen til filmen slik til Kampanje tirsdag.

- Hvis vi ikke var nysgjerrige på andre deler av verden ville Skandinavia ganske enkelt ikke vært slik vi kjenner den i dag, sa han.

Videon er fjernet fra SAS' kanalen, men toppbildet på Facebook-siden til flyselskapet er et bilde som er hentet fra videoen.

Kraftige reaksjoner

En av de som reagerer kraftig på reklamen er Kjetil Rolness. På Facebook-siden sin skriver han blant annet.

«Noen av våre samtidige er også flinke til å bringe hjem helt elendige idéer: Som å dekonstruere sin egen kultur fordi det er politisk korrekt. Som å tro at noen nasjonal eller regional kultur er summen av utenlandske originaldeler. Som å tro at vikingtiden og et PAR ANDRE hjemmeavla fenomener ikke finnes, og dermed omskrive historien. Som å tro at filmer som dette er god reklame», skriver Rolness.

Reaksjonene lar ikke vente på seg sosiale medier, hverken på Facebook eller Twitter.

«Hvorfor publiserer dere reklamer som er anti-skandinaviske og anti-svenske?», skriver en bruker på SAS' Facebook-side.

«Kommer aldri til å fly SAS igjen. Jeg vil informere venner og familie om reklamen deres. Slik kan vi sørge for at alle får dette med seg. Forhåpentligvis går dere under med dette», skriver en annen.

Facebook-sider ligger nå denne meldingen ute dersom du søker på videoen:

