SAS gjenopptar avganger fra København til USA i juni – og internasjonale avganger fra Norge

Åpner opp flere ruter innad mellom de skandinaviske landene, men også til USA og Nederland.

Saken oppdateres!

Det skriver flyselskapet i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Nyheten kommer i takt med at flere land gjenåpnes, slik at etterspørselen for flyreiser økes.

I Norge er det allerede mulig å reise til alle SAS-destinasjoner innenlands, men fra juni vil det være mulig å reise med SAS til København fra Bergen og Stavanger. Fra Stavanger vil det også være mulig å reise til Aberdeen.

Fra København vil man også gjenoppta internasjonale flyvninger til Amsterdam, New York og Chicago.

- Når SAS gjenopptar flyvninger og oppskalerer den nåværende produksjonen i alle tre land, innebærer det at SAS nå dobler kapasiteten i juni måned, fra 15 til 30 fly i produksjon, skriver SAS.

