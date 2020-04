SAS skal si opp inntil 5000 ansatte -1300 i Norge

SAS varsler at selskapet vil kutte inntil 5.000 ansatte som følge av at det trolig vil ta flere år å komme tilbake til normal drift etter koronapandemien.

Saken oppdateres.

Ifølge en børsmelding dreier det seg om 1.900 fulltidsansatte i Sverige, 1.300 i Norge og 1.700 i Danmark.

Det kommer til å ta flere år før etterspørselen er tilbake på samme nivå som før pandemien, og derfor må virksomheten tilpasses lavere etterspørsel, skriver SAS i en børsmelding.

- Covid-19 har tvunget SAS til å ta stilling til en helt ny virkelighet som får ringvirkninger ikke bare de neste månedene, men de neste årene, sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS, i meldingen.

Forberedt på mer

For tiden er flytrafikken begrenset utelukkende til innenriksnettet i Norge og Sverige, mens pågående restriksjoner vil gi kraftig nedskalert aktivitet i sommer.

SAS-ansatte har i snitt seks måneders oppsigelsestid, opplyser SAS i meldingen, og vil derfor agere proaktivt for å kunne skalere opp raskt når etterspørselen øker.

Samtidig må selskapet være forberedt på ytterligere tiltak om innhentingen av økonomien tar lenger tid enn forventet. Det vil være en aktiv dialog med fagforeninger og organisasjonen underveis i prosessen for å begrense omfanget av oppsigelser så langt det lar seg gjøre, varsler flyselskapet.

For å holde på posisjonen som det ledende flyselskapet i Skandinavia er tiltakene uungåelige, sier konsernsjef Gustavson:

- For å kunne fortsette å fylle vår viktige samfunsrolle må vi tilpasse våre kostnader til de gjeldende omstendighetene. Det er utrolig trist og beklagelig at vi derfor er tvunget til å tilpasse vår organisasjon til en lavere etterspørsel, sier Gustafson.

Det bli viktig å ha en organisasjon som kan tilpasses raskt, også om veksten kommer tilbake, understreker konsernsjefen:

- Sammen med representanter for fagforeningene skal vi nå arbeide intenst for å finne løsninger som gjør at så få som mulig rammes av dette. Dessuten er vi klar til å skalere opp virksomheten raskt og redusere antallet berørte tjenester dersom etterspørselen kommer raskere tilbake, sier Rickard Gustafson.

I midten av mars kunngjorde SAS at selskapet stanset det meste av virksomheten og permitterte opptil 10.000 medarbeidere – 90 prosent av arbeidsstyrken.