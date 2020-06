SAS skyldte henne 27.000: Fikk igjen pengene dagen etter Nettavisens sak

Etter mye frustrerende kontakt med SAS, fortalte Irina Johnsen sin historie i Nettavisen. Plutselig fikk hun tilbake pengene.

Søndag skrev Nettavisen om Irina Johnsen, som har punget ut til sammen 36.000 kroner for SAS-billetter hjem fra Spania for seg selv og hennes to barn Emilia (2) og Marlen (11).

Etter flere kanselleringer hadde hun 27.000 kroner til gode fra flyselskapet, men hadde fått beskjed gjentatte ganger fra mange ulike kundebehandlere om at det ikke var mulig å ombooke billettene og at det ville ta flere måneder å få billettene refundert.

Tirsdag kveld tikket det inn en tekstmelding fra Irina til Nettavisen om at hun plutselig hadde fått billettene refundert.

- Jeg fikk en mail fra dem 2. juni om at alle billettene nå blir refundert. Jeg ble selvsagt veldig glad for det, sier Irina Johnsen.

- Tilfeldig

Irina Johnsens skulle fly fra Malaga til Tromsø, og hadde først kjøpt en dyr billett, SAS Pluss full fleks, til Tromsø 24. mai, for å stille best mulig som kunde om noe skulle skjære seg.

Hun fikk først vite at ombooking til en billigere billett ikke var mulig, da det litt senere dukket opp langt rimeligere alternativer, og fikk beskjed om at refusjon ville ta seks uker. Den neste billetten hun kjøpte, til en flyvning 3. juni, ble kansellert. Da var beskjeden at det ville ta flere måneder å få igjen pengene.

John Eckhoff, pressesjef i SAS, kjenner ikke til hvorfor billettene plutselig ble refundert etter medieoppslaget:

- Det tror jeg er tilfeldig. Jeg har i hvert fall ikke pusjet på saken, jeg kjente jo ikke til den før søndag.

Ventet på penger siden februar

Som Nettavisen skrev i den første saken om Irinas trøbbel med SAS, er det mange som har penger utestående hos SAS og andre flyselskaper og turoperatører. Vi har fått en rekke henvendelser fra folk i liknende situasjoner som Irina Johnsen.

En av SAS-kundene som har kontaktet oss har ventet på å høre fra flyselskapet siden februar. Ifølge John Eckhoff i SAS jobber flyselskapet nå for at alle passasjerer med utestående krav fra mars eller tidligere, skal få tilbake pengene i løpet av juni.

Mens det ifølge eksperter er teknisk uproblematisk å betale tilbake på dagen, forklarer reiseoperatørene sine lange prosesser med å refundere kundene med at de har manuelle prosesser og lite bemanning. Dermed sitter mange nordmenn med utestående hos flyselskaper og turoperatører som de ikke får tilbake før lenge etter sommerferien.

Eckhoff i SAS forteller Nettavisen at har det vært ansett som mer kostnadseffektivrt å ha manuelle prosesser for refusjon, men at systemet ikke er skrudd sammen for en situasjon som den vi har nå.

Flyselskapet SAS har fått lån på til sammen over 4 milliarder kroner for å sikre "finansiell fleksibilitet" i kriseperioden. SAS har også permittert 5.000 ansatte. Torsdag presenterte både SAS og Norwegian katastrofale regnskapstall.