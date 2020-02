SAS stengte kundenes Facebook-kanal etter reklamestorm

SAS er blitt overveldet av negative kommentarer etter en reklame som påstår at ingenting er skandinavisk. Løsningen ble å stenge muligheten til å skrive innlegg på Facebook-siden deres.

SAS la tidligere denne måneden ut en splitter ny reklame, som har skapt enormt oppstuss og sinne.

I filmen spør SAS hva som er ekte skandinavisk. Svaret i den første videoen, som senere er endret, er at «absolutt ingenting» er skandinavisk.

Alt vi tidligere har trodd var henholdsvis svensk, norsk og dansk - er alt kopiert fra utlandet, ifølge flyselskapet.

Bindersen er ikke norsk og svenske kjøttboller er ikke svensk - får vi blant annet vite.

Se tekstet versjon av reklamefilmen som skapte storm:

Klagestorm

Videoen skapte enorme reaksjoner og mange har reagert kraftig på historie-fremstillingen, som tilsynelatende overså ekte skandinaviske oppfinnelser som ostehøvelen og vikingskipet. Mange oppfattet reklamen også som overdrevent politisk korrekt.

Blant de sterkeste reaksjonene kom på SASs Facebook-side, hvor mange kunder uttalte seg svært negativt i egne innlegg.

«Hvorfor publiserer dere reklamer som er anti-skandinaviske og anti-svenske?», skrev en bruker på SAS' Facebook-side.

«Kommer aldri til å fly SAS igjen. Jeg vil informere venner og familie om reklamen deres. Slik kan vi sørge for at alle får dette med seg. Forhåpentligvis går dere under med dette», skrev en annen.

Fjernet klagekanal

Etter klagestormen stengte SAS for muligheten til å kommentere i egne innlegg på siden deres. Kanalen for «innlegg for besøkende», som var fullt av negative kommentarer om reklamen, ble rett og slett blitt borte.

Det bekrefter pressesjef i SAS, John Eckhoff.

- Det stemmer det er i forbindelse med reklamekampanjen vår har fjernet innlegg for besøkende på Facebook. Det kom innlegg der som vi ikke kunne stå inne for.

- Hva slags innhold var det?

- Innlegg som generelt var av en karakter vi ikke kan stå inne for, sier Eckhoff uten å ville beskrive det ytterligere.

Han understreker at kommentarfeltene på SAS’ egne innlegg fortsatt var åpne.

Oppdatering: Få timer etter at Nettavisen tok kontakt med SAS, har de åpnet for innlegg fra besøkende igjen. De gamle innleggene, inkludert klager på reklamekampanjen, er imidlertid fortsatt borte. SAS sier at åpningen skyldes at det igjen var begynt å komme relevante kundehenvendelser i kommentarfeltene.

Står inne for innholdet

SAS har imidlertid tidligere insistert på at den voldsomme motbøren reklamen har møtt, har vært endel av en organisert kampanje mot selskapet. Ifølge faktasjekker Mathias Cederholm hadde høyrepopulistiske nettverk kapret reklamefilmen på grunn av innholdet.

SAS fjernet etter noen timer den første reklamefilmen og gjorde flere endringer før den igjen ble lagt ut. Da var blant annet setningen om at «absolutt ingenting» er skandinavisk borte.

Eckhoff understreker at kampanjen fortsetter.

- Vi står inne for slagordet om at reiser beriker oss. Sett i bakspeilet ble den første setningen litt misforstått. Folk tok ikke hovedbudskapet om hvor flott det er å reise ut i verden, ta med seg ideer hjem og gjøre de skandinaviske, sier Eckhoff.