Satte omsetningsrekord etter «bamsesaft-avsløringen»

Salget til bamsesaftprodusenten Saftsuse AS har gått i taket, mens kvinnen bak avsløringen har fått pakke i posten.

20. juli skrev Nettavisen saken som ble spredt så mye på sosiale medier at det endte opp med å bli en av avisens aller mest leste artikler så langt i 2020. Saken var like oppsiktsvekkende som den var enkel:

Bamsesaft er ikke saft.

I stedet er det vannis, og ment til å fryses i omtrent to timer, for deretter å nytes som slush, ifølge produsenten.

I Nettavisen sitt kommentarfelt på Facebook kom det over 1.500 kommentarer. Svært mange utbrøt at dette var de nødt til å teste:

BAMSESAFT: Flere i Nettavisen sitt kommentarfelt var overrasket over nyheten, og utbrøt at de måtte prøve ut vannisen slik den var ment å nytes. Foto: Skjermdump (Facebook)

I starten av september har Nettavisen på nytt tatt kontakt med Willy Osberg, daglig leder for familiebedriften:

– Ja, det har kokt i det siste. Vi har fått en god del tilbakemeldinger, sier Osberg.

Han forteller at bedriften de siste par månedene har produsert mye mer bamsesaft enn tidligere, på grunn av flere bestillinger:

– Det har virket inn på salget, det har det absolutt. Butikkene var mer åpne for å ha bamsene inne i en periode der salget normalt sett pleier å gå ned.

FORNØYD: Daglig leder i Saftsuse Willy Osberg er meget fornøyd med oppsvinget i salget. Foto: Saftsuse

Tallenes tale

«Bamsesaften» har blitt solgt relativt bra gjennom hele året, men oppdagelsen har bidratt sterkt til rekordomsetning for bedriften, forteller Osberg. Tallene til Saftsuse AS viser at totalomsetningen til bedriften for hele 2019 var 7,2 millioner kroner. I år har de akkurat passert 10 millioner.

Bedriften selger saft i flere varianter og flasker. For bamsedrikken isolert er det store forskjeller fra i fjor. I juli og august 2019 var salgsummen for dette produktet til sammen 375.984 kroner. I år ble det solgt for 1.071.901, en økning på 185 prosent.

Riktignok var fjoråret et litt svakere år enn normalt for vannisen, på grunn av flere faktorer - blant annet en sommer med ganske variert vær, forteller Osberg. I 2018 ble det for eksempel solgt for 596.400 kroner i de to månedene.

Jodel-oppdagelse

Det var via appen Jodel at oppdagelsen først ble omtalt, en app som tillater anonym deling av tekst eller bilder.

AVSLØRINGEN: Det var en melding på Jodel som gjorde Nettavisen oppmerksom på oppdagelsen. Foto: Skjermdump (Jodel)

Noen timer etter Nettavisens sak om jodelen ble vi kontaktet av Ellen Johansen (22), som kunne bevise at det var hun som sto bak meldingen. Knappe to måneder senere ser Johansen og kjæresten Karl Andreas, som først oppdaget den skjulte lappen under bamsen, tilbake på det hele med et smil:

– Jeg og Karl Andreas hadde aldri trodd at dette skulle få så mye oppmerksomhet, og synes dette er veldig artig, sier hun til Nettavisen.

– Vi har lurt veldig om dette kom til å påvirke salget i det hele tatt, så det er veldig gøy å vite at det hadde såpass stor påvirkning, fortsetter hun.

Og det er ikke bare Saftsuse AS som har kommet godt ut av denne saken:

– Vi fikk en melding fra Saftsuse selv, som ville gi oss en liten påskjønnelse, forteller Johansen.

PÅSKJØNNELSE: Ellen og Karl Andreas sto plutselig ufrivillig bak «Bamsesaften» sin meget vellykkede markedsføringskampanje. Foto: Privat

Forrige gang Nettavisen pratet med Johansen og kjæresten hadde de ennå ikke fått testet hvordan bamsen ble etter en to timers runde i fryseren. Det har de nå:

– Rett etter jodelen tok av, så kjøpte vi 3 bamsesaft for å teste. Det smakte veldig godt som slush! Etter vi fikk tilsendt bamsesaft fra SaftSuse har det naturligvis blitt en del av det, vi har det faktisk i fryseren akkurat nå, gliser Johansen.

LEGENDARISK: Reaksjonene lot ikke vente på seg da Jodel-tråden oppdaget at Nettavisen hadde omtalt «OJ» (Original Jodeler = Ellen Johansen). Foto: Skjermdump (Jodel)

Veien videre

Daglig leder Willy Osberg synes også det hele er veldig artig:

– Vi synes jo dette er kjempegøy, at vi får oppmerksomhet. For en liten bedrift som vi er så sliter vi jo mer med å komme inn på markedet enn de store gjør, forteller han.

Nå ønsker familiebedriften å ta grep:

– Vi kommer til å markedsføre bamsen helt annerledes fremover, sier Osberg.

– Vi har jo vært redd og tenkt på hvordan vi skulle markedsføre den, men nå gjorde jo media jobben for oss, ler han, og forteller at de har planlagt å kjøre en kampanje neste år, og at bedriften har vært i kontakt med et reklamebyrå.

OPPSVING: Bamsene har gått unna hos Saftsuse. Foto: Godt Lokalt - Spesialgrossisten

Bamsedrikken har sine røtter fra 60-tallet, men var relativt død en periode, før familien Osberg overtok i produksjonen i 2008. Da sa de opp sine faste jobber, og satset fullt og helt på bamsesaften:

– Så det har vært en artig reise. Vi tok en sjanse, og det gikk bra! Jeg og min kone har jo alltid drømt om å gjøre noe sammen. Da så vi dette som en mulighet, også har vi bygget stein på stein, til det vi har i dag.

Neste satsing er en sukkerfri variant. Denne ble lansert mot slutten av 2019:

– Den har fått et godt fotfeste her på Vestlandet. Nå jobber vi med å få den på plass på Sørlandet og Østlandet også, avslutter Osberg.