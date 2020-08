Sbanken med saftig rentekutt: – Kundene strømmer til

Sbanken gjør nok et saftig rentekutt, og laveste fastrente er nå på 1,49 prosent.

Bankene fikk mye tyn etter det tok lang tid mellom sentralbanken kuttet styringsrenten, til bankene gjorde det samme for kundene. En av bankene som var først ute med kraftige rentekutt var Sbanken.

Med en klar finte til konkurrentene erklærte banksjef Øyvind Thomassen i Sbanken:

– Dette er ikke tiden for strategisk spill og taktikkeri. Nå handler det om å stå sammen i en krise.

Nå har de bestemt seg for å kutte rentene ytterligere, men denne gangen for fastrente. Ifølge Finansportalen ligger de dermed et solid stykke foran alle konkurrerende banker.

– Nå kutter vi fastrenten til det som er Norges laveste. Og for første gang tilbyr vi det både til nye og eksisterende kunder: Vår treårige fastrente ligger nå på 1,49 prosent, og er med det hele 0,43 prosentpoeng lavere enn neste bank på listen for kunder uten noen form for medlemskap eller rabatt, sier banksjef Øyvind Thomassen.

Den nærmeste konkurrenten er i skrivende stund Sandnes Sparebank som kan tilby 1,92 prosent i fastrente i 3 år. For et boliglån på tre millioner kroner, vil det tilsvare en forskjell på rett over 600 kroner i måneden.

– Sbanken startet først i fjor med å tilby fastrenter til våre kunder, basert på etterspørsel fra enkelte. Vi har sett en gradvis økning i antallet som binder renten siden da, og spesielt da vi under koronakrisen kuttet renten til historisk lave nivåer økte tallet markant, sier Thomassen til Nettavisen.

VOKSER: Banksjef Øyvind Thomassen i Sbanken oppgir at banken vokser kraftig som følge av rentekuttene. Foto: (Sbanken)

Kundene følger nøye med, og mange er på utkikk etter lavest mulig rente - selv om det innebærer å bytte bank. Bankene har meldt om mye pågang etter koronakrisen medførte kraftige rentekutt.

– Allerede sekunder etter kuttet startet nye kunder å strømme inn, og vi ser antallet kunder øker dag for dag. Det er liten tvil om at mange ser ønske og behov for å binde renten, noe vi ønsker å legge til rette for.

De fleste kunder har likevel flytende rente som følger markedssvingningene. I Finansportalens oversikt er det Sparebank1 Nord-Norge som har den desidert laveste renten med 1,45 prosent. Men denne renten er forbeholdt medlemmer i LOfavør. Den laveste renten Sbanken tilbyr ifølge finansportalen er på 1,95 prosent.