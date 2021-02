Den verste nedturen i norsk økonomi til tross, Sbanken taper nesten ikke penger.

Banken oppnådde i fjerde kvartal et resultat før skatt på 282,7 millioner kroner, opp fra 214,1 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2019. For hele året utgjorde resultatet 1140 millioner kroner, mot 1073 millioner i 2019.

Selv om 2020 innebar den største nedturen for norsk økonomi etter andre verdenskrig, klarer altså Sbanken å øke resultatet.

- Med offentliggjøring av våre resultater for fjerde kvartal, kan vi lukke kapittelet for 2020. Dette har vært et år som har påvirket både banken og samfunnet på uventede måter, men det er også et år hvor Sbanken har hatt en bunnlinjevekst på over 10 prosent.

- I dette kvartalet leverer vi god lønnsomhet, kjennetegnet av kostnadskontroll og lave tap. Innen fondssparing har vi rekordhøy volumvekst, sier adm. direktør Øyvind Thomassen i Sbanken i en børsmelding torsdag morgen.

Minimale tap

Ved utgangen av fjerde kvartal utgjorde totale utlån 83,4 milliarder kroner, tilsvarende en årlig utlånsvekst på 2,4 prosent.

Utlånstapene var svært lave i koronaåret 2020, tapsavsetningene i fjerde kvartal i fjor var minimale 4,6 millioner og 133,5 millioner for hele 2020. Det er faktisk en nedgang sammenliknet med 2019.

Thomassen er positiv til utsiktene.

- De kortsiktige utsiktene til norsk økonomi er fortsatt usikre, men ser vi mot slutten av året er det grunn til optimisme, sier banksjefen i børsmeldingen.

Aksjekursen til Sbanken er nå nesten oppe på nivåene fra begynnelsen av januar 2020 (se grafen under). Det er likevel et godt stykke igjen til toppnivåene på over 90 kroner fra 2017.

Markedsverdien av banken ved børsslutt onsdag var nesten 7,9 milliarder kroner. Den klart største eieren i Sbanken er oppkjøpsfondet (private equity) Altor Fund IV med 25 prosent av aksjene.

