Schjødt rett til topps etter oppkjøpet: – Har blitt varme i trøya

Advokatfirmaet med storeslem i Sverige. I 2019 passerte Schjødt en milliard i omsetning for første gang.

I fjor høst ble det klart at Advokatfirmaet Schjødt skulle fusjonere med det svenske advokatfirmaet Hamilton i Stockholm. Sammen dannet de to fra 1. januar det første store norsk-svenske advokatfirmaet. Nå er ambisjonen å bli størst i Norden.

Nylig markerte imidlertid Hamilton, nå Schjødt, seg kraftig ved å dra hjem prisen som Årets Advokatbyrå i en høyt rangert svensk markedsundersøkelse rettet mot klienter i Sverige. I tillegg tok tok advokatfirmaet hjem prisen for høyest sammenlagt poengsum av klientene.

Prisen kom som en gledelig overraskelse på den norske delen av Schjødt, ifølge partner Ole G. Klevan.

– Vi har fått det jeg vil kalle en «flying start» når virksomhet i Sverige nå har blitt kåret til landets beste advokatfirma blant selskapene med omsetning over 200 millioner, altså blant de største advokatfirmaene, sier Klevan til Nettavisen Økonomi og fortsetter:

– Det viser først og fremst at vi valgte helt riktig da vi besluttet å overta Advokatfirmaet Hamilton i fjor.

Schjødt har, med sine 180 advokater, i flere år vært regnet som blant de tre største advokatfirmaene i Norge, mens Hamilton, med rundt 70 advokater har vært i mellomsjiktet i Sverige.

I forrige uke vant Schjødt markedsundersøkelsen Swedish Law Firm of the Year i klassen over 200 millioner kroner i omsetning. Fra venstre: Thomas Nygren, Emma Berglund og Emil Hedberg. Foto: Schjødt

Rigger seg for vekst

Prisdrysset skjedde et år etter at Hamilton opplevde et inntektsfall på nesten ni prosent på grunn av restruktureringer og konkurser i næringslivet. Hamilton var inne på listen blant de 15 største advokatfirmaene inntektsmessig i Sverige i 2018. Fremover kan nye Schjødt bli å se i toppen av listen på både i Norge og i Sverige.

– I fjor var vi med all sannsynlighet et av de to største advokatfirmaene i Norge. Med oppkjøpet av Hamilton, kommer vi til å være et av de største i Skandinavia. Basert på hva Schjødt og Hamilton leverte hver for seg i 2019, er det gode indikasjoner på at vi kommer til å være blant de største, om ikke dét største, i Skandinavia i 2020, sier Klevan.

– Hva er ambisjonene deres?

– Ambisjonene våre er å være et av de ledende firmaet i Skandinavia. Vi er det eneste firmaet som tilbyr tjenester i Norge og Sverige under ett og samme firma. I tillegg har vi kontor i London, noe som betyr at vi kan tilby utenlandske klienter rådgivning i et betydelig større marked enn det konkurrentene våre kan, da vår virksomhet omfatter Norge, Sverige og Storbritannia.

– Betyr det at dere kan dra inn mye større kunder enn tidligere?

– Det betyr i alle fall at større firmaer som trenger rådgivning i forbindelse med oppkjøp av selskaper og andre oppdrag som strekker seg over hele Skandinavia nå kan bruke ett og samme firma i stedet for to eller tre ulike, sier Klevan.

Passerte milliarden

Driftsinntektene til Schjødt beløp seg til 877,6 millioner kroner i 2018, mens Hamiltons inntekter var 227 millioner svenske kroner. For et år siden fusjonerte Schjødt med advokatene Michelet & Co. Det bidro til å heve 2019-omsetningen til nye nivåer:

– Schjødt passerte milliarden i omsetning i 2019 og hadde nok et år med god utvikling og vekst, kan Schjødt-partner Klevan bekrefte, selv om hele årsregnskapet ikke er ferdigstilt.

Til sammenlikning tjente de største advokatfirmaene i Norden, Mannheimer Swartling og Vinge - begge fra Sverige, rett over 1,2 milliarder kroner hver i 2018.

Ifølge Klevan har tidligere Hamilton-ansatte og Schjødt-ansatte hatt god tid til å lære hverandre å kjenne før fusjonen var et faktum fra 1. januar i år. Samtalene mellom Hamilton og Schjødt skal ha startet for rundt et år siden, og siden oppkjøpet var et faktum i oktober i fjor, har gruppene samarbeidet om saker.

– Jeg vil si at vi har blitt varme i trøya og har kommet godt i gang med svært stor entusiasme, sier Klevan.

