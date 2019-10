Se når de nye togavgangene går – en strekning blir seks minutter kortere

Fra 15. desember setter Vy opp flere nye avganger både i rush, på natten og i helgene på Østlandet.

Vy skal sette opp flere nye avganger på en rekke strekninger på Østlandet, som Nettavisen har tidligere omtalt. Bakgrunnen er at Norske tog, som Vy leier togene fra, har flere togsett tilgjengelige, samt at staten via Jernbanedirektoratet finansierer deler av den økte kapasiteten.

Det er blitt varslet at pendlere som skal til og fra Oslo kan se fram til 4.000 flere sitteplasser i morgenrushet og 3.200 flere i ettermiddagsrushet. Nå er det også klart når de nye avgangene kommer.

– Vi gleder oss til å gi kundene våre et styrket togtilbud. Med nye avganger og flere seter håper vi at mange ønsker å velge toget framfor bilen, og at det blir enklere å reise miljøvennlig. Kundene våre er det aller viktigste for oss, og de får nå større valgfrihet og flere sitteplasse, sier Arne Fosen, konserndirektør i Vy tog til Vys egen nettside.

Her er oversikten:

Linje L13 Dal – Drammen:

En ny avgang fra Lillestrøm til Oslo S klokken 08.31. Avgangen skal gi bedre kapasitet gjennom Romeriksporten.

Linje L2 Stabekk – Ski:

Får halvtimesfrekvens hele lørdag og søndag, også lørdag kveld og søndag morgen da det tidligere har vært timesavganger. Vy setter også opp en ny avgang fra Ski til Oslo klokken 08.32. Avgangen får 480 sitteplasser.

Linje L21 Stabekk – Moss:

Ny avgang fra Moss til Skøyen klokken 08.54 og fra Moss til Stabekk klokken 17.56.

Ny avgang fra Skøyen til Moss klokken 08.40 og fra Stabekk til Moss klokken 17.29.

Avgangene som gir halvtimesruter i rushtidene vil alle bli kjørt med togsett med 600 sitteplasser.

Linje R20 Oslo – Halden / Gøteborg:

Togtilbudet mellom Oslo og Gøteborg utvides til fire avganger på ukedager og tre avganger i helgene begge veier.

Vy kjører hver fjerde time fra begge byer på ukedager. Vy opplyser at togene kjører fra Oslo rundt klokken 06, 10, 14 og 18. Lørdag er det tre avganger rundt klokken 08, 14 og 18. Søndag er det tre avganger rundt klokken 10, 14 og 18. Alle avgangene vil bruke rundt 3 timer og 40 minutter.

Vy setter også opp nye rushtidsavganger fra Halden til Oslo S klokken 07.28 og fra Oslo S til Halden klokken 17.21 mandag til fredag. Ytterligere 23 avganger i uka vil bli kjørt med dobbelt togsett.

Linje L12 Kongsberg – Eidsvoll:

Vy setter opp ny avgang fra Kongsberg til Eidsvoll klokken 03.34 mandag til fredag. Toget kjører via Oslo Lufthavn. Toget fra Eidsvoll til Kongsberg klokken 06.30 og toget fra Kongsberg til Eidsvoll klokken 15.36 får doblet kapasiteten til 600 seter.

Linje R10 Drammen – Lillehammer:

Avgangen på linje R11 fra Skien, som går fra Drammen klokken 23.47 og kjører via Oslo Lufthavn, vil nå fortsette helt til Lillehammer istedenfor dagens endestasjon Eidsvoll på enkelte dager.

Tilsvarende vil den tidligste avgangen på linje R11 i retning Oslo Lufthavn, Oslo S og Skien, som i dag starter på Eidsvoll, starte fra Lillehammer klokken 03.33 mandag til fredag.

Toget fra Drammen til Lillehammer klokken 06.57 og toget fra Lillehammer til Drammen klokken 10.14 får doblet kapasiteten til 460 seter mandag til fredag.

Linje R11 Skien – Eidsvoll:

Her skal nye morgenavganger gjøre det enklere å nå tidlige flyavganger fra Sandefjord Lufthavn Torp. Ny avgang kjøres fra Drammen til Sandefjord klokken 04.27 mandag til fredag. Ny avgang fra Sandefjord til Tønsberg klokken 05.34 mandag til fredag.

Ny avgang fra Tønsberg til Skien klokken 06.23 mandag til fredag.

Ny siste avgang fra Skien til Drammen klokken 23.09 mandag til fredag og søndag. Dette er én time senere enn siste tog i dag.

Toget fra Skien til Eidsvoll klokken 08.09 får doblet setekapasitet på søndager til 460 seter.

Toget fra Eidsvoll til Skien klokken 06.00 får doblet setekapasitet til 460 seter mandag til fredag fra 2. juni 2020.

Linje L14 Asker – Kongsvinger:

Reisetidene til og fra Oslo blir opp til seks minutter kortere for stasjoner mellom Lillestrøm og Årnes, og opp til tre minutter kortere for Skarnes og Kongsvinger. Årsaken er at Sørumsand stasjon vil være ferdig oppgradert, slik at togene kan møtes der.

Linje R30 Oslo S - Gjøvik:

Ny avgang fra Gjøvik til Oslo S klokken 08.15, og fra Oslo S til Gjøvik klokken 14.02, mandag til fredag.