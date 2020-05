Se og Hør-sjefen radbrekker NRK for blodrøde tall

- På sitt beste er NRK noe å være stolt av. På sitt verste er det til å grine blod av, skriver Se og Hør-sjefen.

Ansvarlig redaktør Ulf André Andersen kommer med kraftsalven mot NRK, etter at rikskanalen la fram årsregnskapet for 2019, som viste at NRKs driftsresultat gikk over 200 millioner kroner i minus.

Andersen mener at underskuddet er absurd, gitt at NRK mottok nærmere seks milliarder kroner gjennom lisenspenger, og ikke kan skylde på dårlig annonsemarked.

- Da jeg hørte om de ferske tallene, slo det meg at NRK like gjerne kunne benyttet anledningen til å lansere et helt nytt tv-konsept: «Skal vi regne?» skriver Andersen.

NRK forklarte forklarte underskuddet med avvikling av lisensavdelingen. Fra 2020 får kanalen pengene over skatteseddelen.

I en kommentar i DN skriver kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen kritikken blant annet vet å si at: - NRKs oppgave er ikke å skape økonomisk overskudd, men verdi i form av allmennkringkasterinnhold til folk i Norge.

Ikke påpekt av NRK-styret

Andersen er spesielt oppgitt over at NRKs styre ikke har kommet med kritiske bemerkninger til underskuddet, og siterer fra årsberetningen: «Styret er tilfreds med organisasjonens arbeid i 2019. NRKs oppdrag er løst på en god måte og det er jobbet godt med virksomhetsstyringen.»

- Du store verden, styret er tilfreds. Jeg minner om at regnskapet viste et underskudd på over 200 millioner kroner, skriver Andersen og legger til:

- Enten er styret, med leder Birger Magnus i spissen, usedvanlige ubegavede, eller så er de klønete og uegnet i sine embeter. I andre aksjeselskaper hadde det sannsynligvis vært lovstridig å ikke påpeke millionunderskuddet. Hvor er ansvarligheten til styret?

Se og Hør sjefen etterlyser effektiv drift i statskanalen, og skriver at NRK de siste årene har solgt eiendommer for 270 millioner kroner, og på den måten pyntet på resultatet.

- Varige midler som er bygget opp av folkefinansierte lisenspenger, er borte uten en eneste kritisk bemerkning, sier han.

Utkonkurrerer andre medier

Andersen peker på at NRKs pengebruk også er problematisk for resten av mediebransjen.

- Det som er vanskelig for oss som lever av å selge nyheter og underholdning, er den fordreide konkurransesituasjonen. NRK mottar nesten seks milliarder kroner i faste statlige overføringer. Likevel klarer de ikke å gå i balanse. Og attpåtil blir alt publisert gratis. Hvordan skal andre medieaktører konkurrere mot disse rammebetingelsene? spør han.

