Se opp for dinosaurtoget

Det er veldig mange irriterende ting i verden, men barn er noe av det som irriterer dinosaurer mest.

Denne kommentaren kunne handlet om keiseren. De nye klærne som han fikk.

Den gjør ikke det. Den handler om barnet. Det lille barnet som pekte på keiseren for å påpeke det alle egentlig visste, men som ingen sa:

«Men han har jo ikke noe på»

Tilbake til dinosaurtoget. Det toget som så veldig mange eksperter, ledere, forståsegpåere og voksne har kjøpt billett til. For mange av dem det eneste toget de kunne tenke seg å ta, med muligens ett unntak for Flytoget ved kriser.

For å gjøre dette forståelig for voksne i tillegg til unge:

Det var en gang en frøken Greta,

som satt på bakken for ansvarsbevisstheta

En skrikende jord ga henne en vekker.

Hun sa: Jeg tror ungdommens mot klekker.

Hun kikket opp, og da fikk hun se

Jordens problemer en, to, tre

Velkommen, Trump, Sissener og Hagen

Men Thunberg sa: Det er mer av plagen

Det store skriket var verdt et klikk,

med tenner, mengde og knallharde blikk.

Dette lignet ingenting som var før,

- Hva gjør vi når det ikke lenger snør?

Men frøken Thunberg sa:

Vi skal fortsette skrika, hurra



Vi skal aldri vike blikket en flekk,

Alle dinosaurer skal bli skremt vekk

Kom, så blir alle unge med på streik

Det er ikke tid til å være veik

Man kan ikke vinne uten å våge,

Vi skal få vekk alle fra...

Dinosaurtoget.

Det er bare å beklage nødrimene i omskrivningen fra barneserien Dinosaurtoget, men poenget er muligens kommunisert: Stemmene fra unge, og fra Greta Thunberg spesielt, har skremt så mange dinosaurer at det knapt er nok fossilbrensel til å varme opp panikkrommene de har rømt inn i.

Glem hva hun kjemper for. Det er nesten for vanskelig å tro at det er mulig å være mot å kjempe for en bedre verden. For hva om hun tar feil, og vi har gjort verden til et bedre sted uten at verden egentlig skulle gå under? Tenk om vi fikk renere energi, tok vare på regnskogen, sørget for bærekraftige samfunn, grønnere jobber, bedre byer å bo og leve i, gjenvant mer, fikk renere vann og luft og barn som var sunnere uten at det ellers hadde betydd at jorden hadde gått under?

Dinosaurenes problem er ikke saken. Det skumle er at ungdommen, som de så gjerne kaller barn, peker på keiserne for å fortelle dem at ingen har noe på.

Det er lett å le av at dette gjelder kun noen litt gamle, redde menn. Samtidig er det feil. Dinosaurene finnes mange steder, og det at ungdommen dytter, peker og sier ifra er skummelt fordi med en gang noen truer med å forandre spillereglene blir det vanskelig for gamle hunder og hanner å lære seg nye triks.

I en verden hvor Den Ene Sannhet ikke lenger kommer fra Dagsrevyen, men fra tusenvis av kanaler hvor unge selv kan bestemme og mene har fått dinosaurer til å peke på hvor dumme bloggere er, hvor latterlige de Youtube-folka egentlig er og gitt hånlatter til en generasjon som informerer seg, kommuniserer og tør å snakke der de strengt tatt burde hørt på de som er eldre enn seg. De som er barnebarn av de som bygget landet, som selv her til lands har levet på rentefradrag og oljefond.

Det er på tide å spore av dinosaurtoget. For kan du fatte og begripe hvor de har sin råskap fra? Disse unge som tør å si sin sannhet?

Vi har kjempet for moralen, for et renslig, aand'lig liv.

Ungdommen er vill og galen, syk og raa og destruktiv!

For kulturen, for moralen, for et renslig, aand'lig liv!

- Jens Bjørneboe, Ungdommens råskap