Se video: Her tester Google banebrytende teknologi utenfor Norge

Kan gi strøm til 300 husstander. - Kan være et gjennombrudd innen flytende havvind.

Gjennom sommeren har Google-selskapet Makani testet ut ny teknologi på Marine Energy Test Centre utenfor Karmøy i Rogaland. I forrige uke testet Makani en drage som kan produsere strøm til havs - en mulig revolusjon innen flytende havvind, skal vi tro Makani-sjef Fort Felker.

- Etterspørselen etter fornybar energi øker, og Makanis første offshore-flygninger kan bety et gjennombrudd for flytende havvind. Når de blir kommersialisert har Makanis drager potensiale til å produsere strøm til millioner av mennesker som bor blant verdens kystlinjer og som har sterk og jevn vind, men som har for dype basseng til å installere bunnfaste vindturbiner til havbunnen, skriver Felker i sin blogg.

Tidligere har dragene med vindturbiner på vingene blitt testet i California-ørkenen. Men i sommer har testingen foregått på Metcentre i Norge, utenfor Karmøy. Foto: Makani

Vellykkede testflygninger - men endte i Nordsjøen

Ifølge Makani-sjefen har den strømproduserende dragen gjennomført sin første vellykkede prøveflygning fra en flytende plattform, noe som demonstrerer at den nye teknologien fungerer. Nå handler det om å gjøre flere ulike tester for å gjøre teknologien klar til å bli kommersialisert.

Makanis drage på testsenteret på Karmøy Foto: Makani

To flyvninger ble gjennomført fra den flytende installasjonen i forrige uke. Den første var en kort flyvning, der dragen ble skutt opp fra plattformen, svevde og gjennomførte en autonom landing. Flyvning nummer to var av det lengre slaget, og Makani fikk en etterlengtet bekreftelse på at teknologien fungerte.

- Da dragen forberedte seg til landing, fløt den fint ut av sidevinden og inn i en stabilt svevende posisjon, skriver Felker.

Men dragen klarte ikke å lande på plattformen, og Felker skriver at «flyvningen endte med at vi mistet energi-dragen». Blogginnlegget tyder på at Makani-dragen endte testflyvningen i Nordsjøen.

Testingen av teknologien skal fortsette på Hawaii og offshore i Norge. Foto: Makani

Ifølge BBC startet Makani testingen av prototypen i 2015. Dragen skal kunne produsere opptil 600 kW og forsyne 300 husstander med strøm.

I motsetning til andre eksisterende havvind-installasjoner i havområder dypere enn 50 meter, så trenger ikke Makanis strømproduserende drage å være tilknyttet en større plattform for å fungere. Dragene er 90 prosent lettere enn vindturbiner som produserer en tilsvarende effekt, og blir montert på en liten bøye som er fortøyd med en syntetisk line og anker.