Seerne flykter fra «Nytt på nytt»

NRKs flaggskip har mistet hele 200.000 seere det siste året.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Det viser ferske seertall Kampanje (bak betalingsmur) har fått fra analyseavdelingen i NRK.

Tallene viser at at programmet har 23 prosent færre seere i høst sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr at hele 218.000 seere har forlatt NRKs mest sette program og funnet på noe annet å gjøre om fredagskvelden det siste året.

Starcom, et av landets største mediebyråer, mener at «Nytt på nytt» kan ha mistet seere på grunn av ugunstige sendetider denne høsten.

Gikk til idrett og politikk

- Jeg tror hovedårsaken til at nedgangen er så stor lineært er at både kommunevalget og friidretts-VM forskjøvet litt på sendetidspunktene i gullrekka. Både andeler og seertall reduseres så fort tidspunktet endres. Seertallene har tatt seg opp igjen de siste to ukene og er nesten tilbake på normalnivå, sier TV-sjef, Dag Ormåsen til Kampanje.

Men også forrige fredag gikk seertallet ned til 800.000 da MDG-politiker Une Bastholm og komiker Vegard Ylvisåker var gjester.

Strømmetjenester og spill

NRKs underholdningssjef Charlo Halvorsen erkjenner at det er langt vanskeligere å drive med lineær TV i dag enn for noen år siden.

- Det er klart at lineær seing i helgen er en utsatt øvelse. Det er det denne sesongen, akkurat som det var forrige sesong. Da må vi se på hvordan vi gjør det i forhold til annen lineær seing. Når vi vet at publikums seervaner er i så stor endring er det nesten utrolig at vi etter 20 år fortsatt er det mest sette programmet, sier Halvorsen som er ganske sikker på hva de 200.000 seerne programmet har mistet gjør istedet:

- Det er nok en lang tirade av ting, men skal jeg nevne en topp to så er det strømmetjenester og spill som er de store konkurrentene, sier han.