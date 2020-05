Seks millioner til rådighet? Her får du knøttliten enebolig midt i Oslo

Vil du ha litt mer privatliv enn du får i blokk, kan du nå få kjøpt en enebolig på størrelse med en leilighet sentralt i Oslo.

Det er bare én hake - den er kun 40 kvadratmeter. Likevel er denne boligen på Bolteløkka i Oslo klassifisert til å være en enebolig. Den skiller seg veldig ut fra det man vanligvis forbinder med en enebolig.

- Det var opprinnelig en garasje, men nå er den omgjort til en enebolig over to plan. Selv om strukturen er fra 1921, er jo absolutt alt innendørs omgjort - naturlig nok, sier Johan Baade-Mathiesen i Eiendomsmegler 1, som har ansvar for å selge den.

Boligen har både en hageflekk og én parkeringsplass, noe som er litt spesielt i indre del av Oslo om du kjøper en såpass liten bolig.

Vanskelig å sette riktig pris

Beliggenheten er også unik, mener eiendomsmegleren.

- Bolteløkka er noe for seg selv. Du føler at du bor litt rolig og landlig til, samtidig som du kun er et par minutter unna alt byen har å by på, sier han.

Det finnes svært få av denne typen bolig. I fjor skrev Nettavisen om en enebolig på 23 kvadratmeter på Kampen i Oslo, som ble solgt for 3,1 millioner kroner.

Boligen på Bolteløkka har en mye drøyere pris, og ligger på hele 5,9 millioner kroner.

- Det er vanskelig å sette prisen korrekt. Men nå har selger valgt å selge den for denne prisen, og den som kjøper den får noe helt spesielt, sier Baade-Mathiesen.

Han synes det er spennende å se hvordan salget går, men er veldig optimistisk med tanke på at det er noe helt unikt.

Ligger litt for seg selv

Foreløpig har interessen vært bra, sier han, men det blir spennende å se hvor mange som kommer på visning til uken.

- Dette er jo ikke en tradisjonell bolig for barnefamilier, men noe for én til to personer som vil unne seg noe spesielt. Planløsningen fungerer godt, med en skulpturell og åpen trapp mellom etasjene. Samtidig er det investert i en høykvalitets italiensk kjøkkeninnredning, forteller megleren.

LITEN: Denne lille eneboligen må du punge ut nesten seks millioner for å få. Foto: Maja Lia/Oh Shots

Selv om eneboligen er i minste laget om du ser for deg familieforøkelse, slipper du i det minste å ha en nabo tett innpå deg, slik man ofte har i blokker eller andre leilighetskomplekser.