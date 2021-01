Selger bacon-erstatning til trippel pris: – Dette er helt spinnvilt

Vegetariske alternativer til kjøtt er nesten 500 kroner dyrere for kiloen hos lavpriskjedene, ifølge pristest.

Nettavisen prissammenligning av plantebaserte alternativer for kjøtt, viser at det kan svi i lommeboka å velge mer miljøvennlig.

Kjøttkutt

Høsten 2019 oppfordret FN´s klimapanel å kutte kjøttforbruket for å få bukt med den pågående klimakrisen. Siden den gang har politikere og myndigheter oppfordret til mindre kjøttspising og et mer plantebasert kosthold.

Samtidig har dagligvarekjedene fulgt opp med en satsing på plantebaserte alternativer til kjøtt. Vår prissammenligning viser imidlertid at det fort kan bli en dyr affære for forbrukeren.

Kostbart

Rune Nikolaisen, selv vegetarianer i mer enn 25 år, og gründer av nettstedet Gjerrigknark.com, mener Nettavisens avsløring er oppsiktsvekkede.

– Her er det noen som skal tyne forbrukeren for penger. Mye av dette kan du lage selv. Disse ferdigproduktene er ikke laget for at du skal spare penger.

I en prissammenligning hos lavpriskjedene, Rema 1000 Kiwi og Extra har vi sammenlignet gjennomsnittsprisen på kjøttprodukter med vegetariske erstatningsprodukter for kjøtt. I testen har vi sett på gjennomsnittsprisen på burgere, deig, pølser, biff, ett skivet pålegg og bacon.

Resultatet av pristesten er nær sagt oppsiktsvekkende. Vegetarianeren må betale fra 25 kroner til 475 kroner mer per kilo, for å spise plantebaserte alternativer til kjøtt. I prosent tilsvarer det en økning på 233 prosent på det meste.





Nesten fire ganger så dyrt

På Rema 1000 får du nesten fire pakker med Gilde grillpølser til prisen av én pakke med vegetarpølsene, Hälsans Kök Incredible Sausage.

Når vi forteller at vegetarbacon er over 400 kroner dyrere enn Gildes Stjernebacon, utbryter Nikolaisen:

– Det er helt spinnvilt! Mange er nok villig til å betale mye for å få opplevelsen av egg og bacon. Det er mye psykologi i det. Du kommer ikke bort i fra at mange veggiser er på jakt etter kjøttsmak.

Astronomiske prisforskjeller

Hovedfunnene i prissammenligningen var:

Vegetarburgere er i gjennomsnitt 25 kr - 14,8 prosent dyrere per kilo, enn kjøttburgere.

Vegandeig er i gjennomsnitt 32,71 kroner - 22,9 prosent dyrere per kilo, enn kjøttdeig.

Vegetarpølser er i gjennomsnitt 114,50 kroner - 202,7 prosent dyrere per kilo, enn grillpølser med kjøtt.

Vegetarbiff er i gjennomsnitt 38,45 kroner - 12,6 prosent billigere per kilo, enn ytrefilet.

Vegetarpålegg er i gjennomsnitt 68,9 kroner - 34 prosent dyrere per kilo, enn kokt skinke.

Vegetarbacon er i gjennomsnitt 476 kroner - 233,7 prosent dyrere per kilo enn bacon med kjøtt.

Lavere etterspørsel

– Prisforskjellen mellom kjøtt og erstatningsprodukter har flere årsaker. Det skyldes blant annet lavere volum og lavere etterspørsel etter erstatningsvarene.

– Noen kjøttprodukter har også svært lav pris som følge av ekstra tøff konkurranse på disse varene, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Vår pristest avslører at du betaler i gjennomsnitt mer enn 135 kroner mer per kilo for de plantebaserte produktene. Produktene er nemlig dobbelt så dyre som kjøttproduktene. Pristesten viser at i snitt er vegansk skinke nesten 70 kroner dyrere per kilo.

Slik har vi gjort testen: Pristest hos lavpriskjedene, Rema 1000 Kiwi og Extra.

Her har vi sammenlignet gjennomsnittsprisen på kjøttprodukter med vegetariske erstatningsprodukter for kjøtt.

Alle sammenligninger er gjort i kilo.

I testen har vi sett på gjennomsnittsprisen på burgere, deig, pølser, biff, ett skivet pålegg og bacon.

Deretter har vi regnet ut prisdifferansen i både kroner og prosent.

Prisene er sjekket i uke 3, i butikker i Oslo.

Ungt og hippt

Nikolaisen mener vegetarproduktene er gir god inntjening.

– Dagligvarekjedene gjør god forretning på å spille på at forbrukeren synes vegetartrenden er hipp, forbrukers opplevelse av å gjøre miljøet en tjeneste, og at de ikke kan lage mat selv.

PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg, i Rema 1000 forteller at alternativer til kjøtt er i vinden.

– Vegetaralternativer har blitt mye mer populære de siste årene, og vi har utvidet utvalget i takt med den raske utviklingen. Prisene ligger fortsatt et stykke over tilsvarende kjøttprodukter, sier han.

– Én av de viktigste grunnene er at volumet som produseres av kjøtterstatninger er langt mindre enn kjøtt. Det er altså god grunn til å tro at prisene går ned dersom etterspørselen fortsetter å vokse. I tillegg er råvarene som brukes i kjøtterstatninger ofte ganske dyre.

Taper på kjøtt

Imidlertid blir vi overrasket over at vegetarisk biff er nesten 40 kroner billigere enn ytrefilet. Her var kun Kiwi og Extra med, ettersom Rema 1000 ikke fører plantebasert biff.

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen forklarer at et er flere grunner til det store prisgapet.

– Vegetarprodukter er fortsatt ganske nytt, og produsentene bruker mye penger på å teste ut nye produksjonsmetoder, samt teste ut nye proteiner til bruk i produktene sine. Denne utgiften gir selvsagt utslag i at prisene blir høyere enn for eksempel på kjøttprodukter, sier Kristiansen.

– Det er også mange små aktører som må kjøre småskala i forhold til de store kjøttprodusentene, som ofte har store volumer å fordele kostnadene på, som igjen gir lavere innkjøpspriser. Mange kjøttprodukter er også hardt presset i pris på grunn av konkurransen i dagligvarebransjen, og noe selger vi jo også med negativ inntjening, sier han.

