Selger Bergens nest dyreste bolig - med egen au pair-avdeling

- Det er en unik eiendom med fantastisk beliggenhet, reklamerer eiendomsmegler Erik Alræk.

I Fyllingsdalen i Bjørge er Bergens nest dyreste bolig på det åpne markedet lagt ut for salg.

- Det er en unik eiendom med fantastisk beliggenhet ved sjøen. Boligen inneholder det aller meste en kan ønske seg. Det er rett og slett en helt spektakulær og eksepsjonell bolig, reklamerer eiendomsmegler Erik Alræk hos Z Megleren.

BETYDELIG PÅKOSTET: Boligen i Fyllingsdalen i Bergen selges for 30 millioner kroner. Foto: Z Megleren





Prisantydningen er svimlende 30 millioner kroner.

Kjøpte for 3,2 mill.

Dagens eier kjøpte eiendommen i 2001 for 3,2 millioner kroner.

Den gang stod det et eldre hus på eiendommen. Siden da har eiendommen gjennomgått en ekstrem oppgradering. Det gamle huset som stod der i sin tid er revet og erstattet med dagens bolig.

- Eiendommen er på over tre mål, kommer med en lang sjølinje og er på rundt 600 kvadratmeter. Det er brukt betydelige midler både på husets utforming og opparbeidelse av tomten med store natursteinsmurer, fortsetter han.

Egen au-pair-avdeling

Boligen har fem soverom, fire bad, kjøkken med kjølerom, kinorom, treningssal med velværeavdeling, utekjøkken med innfelt gassbål. I tillegg er det en egen toromsutleiedel, egen au-pair avdeling og dobbelgarasje.

- Det er gjennomgående eksepsjonelle kvaliteter og en uvanlig høy standard av alt av utstyr og innredning i boligen. Så har du et stort kai/bryggeanlegg med naust, og et stort redskapshus for de som liker båtlivet, fortsetter Alræk.

Eiendomsmegleren forteller at det sitter langt inne for eierne å selge.

- Det var en tung beslutning å selge, men selgeren har ikke behov for den store plassen lenger. De eier et annet hus i nabolaget så de flytter ikke langt, fortsetter han.

Det er også mulig med en privat videovisning av boligen.

- Det vi tenker er at hvis det er interessenter som bor utenbys, så kan vi kjøre en visning via Facetime, slik at de kan får en gjennomgang av huset før de beslutter å reise til Bergen, avslutter eiendomsmegleren.

Dyrest i Bergen

Den aller dyreste eiendommen som er ute for salg i Bergen er det Toro-arvingen Bjarne Rieber som selger.

«The Rieber Garden» ligger ute til salgs for 60 millioner kroner, og inneholder blant annet en vinkjeller, et stort innendørs basseng, badstue, båtheis, egen havn, rorbuer, portnerbolig og et gartneri.

Den desidert dyreste eiendommen som er til salgs i Norge er det eiendomsinvestor Trygve Bjerke som selger. Boligen i Holmenkollveien 19, Østre Holmen gård, ligger mellom Vinderen og Holmendammen i Bydel Vestre Aker.

Prakteiendommen omtales som landets flotteste eiendom og har en prisantydning på svimlende 175 millioner kroner. Men denne boligen ligger ikke ute i det åpne markedet.

En gjennomgang Nettavisen nylig gjorde, viser også at det ligger et skred av luksusboliger ute for salg på Finn.no.

Hele 17 av boligene som ligger ute, har en prisantydning til over 30 millioner kroner.