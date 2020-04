Selger billig smågodt i store mengder: - Bekymringsfullt

Fedmeekspert reagerer på at smågodt nå selges i store kilospakker på Europris, og fraråder familier til å kjøpe det.

Koronapandemiens utbrudd i Norge førte til stenging av salget av smågodt i løs vekt i norske butikker, men dette har Europris gjort noe med. De tilbyr nå bokser med smågodt på mellom 1,5 til 2,5 kilo, med en kilospris på 99 kroner.

- Det er bekymringsfullt, og jeg kan ikke si at jeg liker det. Spesielt nå som folk er hjemme, og kanskje ikke får nok fysisk aktivitet og ungene kjeder seg litt, er det en fare for at barna spiser for mye godteri, sier Jøran Hjelmesæth til Nettavisen.

Hjelmesæth leder Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og Nasjonalt råd for ernæring, og er professor ved Universitet i Oslo. Han er en av Norges største eksperter på overvekt.

- Du liker ikke at de selger smågodt det i så store pakker?

- Nei, fordi store mengder og lav pris kan friste mange til å kjøpe mer enn de trenger, og så blir det enten liggende ellers så føler man at det må spises opp - og det er ikke bra for helsa, sier Hjelmesæth.

Må jogge ti timer

Det skal svært mye fysisk aktivitet til før du har klart å redusere helsefaren ved å spise så store mengder godteri.

- Spiser du 1,5 kilo smågodt må du jogge eller løpe fort i ti timer for å forbrenne kalorioverskuddet. Skal du gå må du doble antall timer, sier Hjelmesæth.

1,5 kilo smågodt tilsvarer nemlig omtrent 6000 kilokalorier, og spiser du ett kilo er det cirka 4000 kilokalorier. Inntak av ett kilo smågodt betyr joggetur eller rask løping i omtrent syv timer, om du ønsker å forbrenne de overflødige kaloriene.

- Sukker er ikke sunt for kroppen, det blir omdannet til fett, sier fedmeeksperten.

- La vær å kjøpe kilospakkene

Han oppfordrer deg til å tenke deg godt om før går til innkjøp av de store boksene med smågodt.

- Du bør tenke over om du trenger så mye. Jeg råder familier til å la være å kjøpe de store pakkene, men er redd folk ikke hører på det, fordi man liker tilbud på det man synes er godt, sier Hjelmeseth.

Han har imidlertid også en oppfordring til butikkene som selger smågodt.

- Butikkene burde selge små bokser med smågodt, som er bedre for barna enn sånne store fæle bokser som det er alt for mye i. Det er muligens for sent å gjøre det til påsken nå, men vi kan jo håpe butikkene kan kaste seg rundt, sier han.

- Jeg vil ikke frata folk gleden med påskegodt, men det går an å la være å kjøpe de svære kilospakkene, påpeker han.

- Skulle gjerne solgt mindre bokser

Europris-sjef Espen Eldal forklarer til Nettavisen de store boksene med én og én sort smågodt i, som de nå selger til kundene, var ment å settes i smågodthylla for salg i løs vekt.

- Hadde vi hatt mulighet til å planlegge, ville vi kjøpt inn i mindre bokser for å selge, sier han.

Ingen kunne forutse koronakrisen, men Europris vet at det bruker å være stor pågang i påsketiden for å få kjøpt smågodt. For å kunne tilby det til kundene sine, og samtidig følge smittevernstiltakene og rådene fra myndighetene, velger de derfor å selge smågodtet i de boksene de kom i fra fabrikken.

- Vi har fått positive tilbakemeldinger fra kunder som mener det er trygt og bra, og at det er positivt at man kan kjøpe mye av sin favoritt. Men noen synes det er for mye, og det har vi respekt for. Det finnes jo andre alternativer for innpakket godteri, sier Eldal.