Selger en av Norges dyreste eiendommer

Nå kan du få kjøpt et lite stykke «Maihaugen» i Holmenkollåsen og det som er en av Norges flotteste og dyreste eiendommer.

Selger av panoramaeiendommen «Voksentun» er investoren Hans Preben Mehren (født 1945). Han prøvde ifølge VG allerede i 2004 å selge eiendommen, uten å lykkes, til tross for et angivelig prisavslag på hele 20 millioner kroner.

Nå legges en av Norges dyreste eiendommer igjen ute for salg. Noen prisantydning er ikke angitt, annet at den er «meget høy». Stein Erik Hagen bor rett i nærheten , og han bladde for mange år siden opp flere titall millioner for sin eiendom.

Eiendommen ble forrige gang den skulle selges, markedsført som å ha «Norges beste utsikt.»

Over 100 millioner?

En stor eiendom i Voksenkollveien 57E , heller ikke det langt unna, har hatt en prisantydning på 57 millioner kroner, men er så langt ikke solgt. Vi snakker trolig om en pris som ligger godt over det.

En usedvanlig ordknapp Mehren vil ikke kommentere overfor Nettavisen hvorfor han selger eller hva han håper på av prisantydning.

– Men jeg lever og jobber, sier Mehren på om han fortsatt er en aktiv investor.

Nettavisen har torsdag morgen prøvd å få fatt i stjernemegler Michelle Krefting hos Sem & Johnsen for en kommentar, uten å lykkes.

Et lite stykke Norge

I en annonse omtales eiendommen som «et lite stykke Norge», med panoramautsikt og en idyllisk skjermet tomt på 12,9 mål like ved markagrensen. Kjøperen får velkjente Holmenkollbakken rett nedenfor seg.

Prakteiendommen består av hovedbygg og 13 bygg, gjenreist fra ulike tidsepoker. Hovedhuset er fra 1906, men ble totalt ombygget ppå 1970- og 80-tallet. Tunbebyggelsen er opprinnelig fra så langt tibake som 1600- til 1800-tallet.

VG skrev i 2004 at det er en rekke gamle antikvariske stabbur og frittliggende bolighus fra blant annet Setesdal, Telemark og Gudbrandsdalen, som gjør eiendommen helt unik. Hovedbygningen er bygd i flere trinn fra 1972 til 1996