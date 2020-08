Selger en helt spesiell leilighet: - Det finnes ingen fasit på hva som er fint

En leilighet i Blystadlia utenfor Oslo er designet med kunst både på gulv, tak og vegger.

Det er spesielt én ting man biter seg merke i når man ser bilder av leiligheten; det er det samme mønsteret som går igjen i hele leiligheten - overalt. Malte bølger finnes på både gulv, tak, vegger, dører og skapdører.

Bølger er også et tema som går igjen i leiligheten, ifølge selger - som ønsker å være anonym.

Leiligheten er designet av en kunstner, men kunsten vi ser dekorert på vegger, tak og gulv i boligen er et usignert verk, ifølge prospektet.

Alt håndmalt i en stil av Pushwagner, og kunstverket er inspirert av de kjente kunstnerne James Jean og Takashi Murakami.

Italiensk kunst

Veggene er ganske nøytrale, og har ifølge selger en cappuccino-farge, selv om flere rom i leiligheten også preges av kunstverk malt direkte på veggene. Bølgemønsteret skal fungere som et klart brudd på den firkantede stilen man finner ellers i boligen.

Ifølge selger er det tatt utgangspunkt i litt av stilen på de håndmalte, italienske flisene som er på badet, i designet av resten av leiligheten.

Mellom flisene på badet er det også satt inn ekte rav, et materiale som brukes til å lage smykker og andre pyntegjenstander.

Også på toalettet, som er et adskilt rom fra badet, er det like fliser. Både i flisene på toalettet, gangen og stua står det skrevet ulike stemningsord.

«Ro i sjela», står på toalettet, «Størst av alt er kjærligheten, sa han», står det på flisene i gangen, og på gulvet i stua står det «Din tid er nå».

Å finne riktig ny eier er viktig for han, og man må ha vist ordentlig interesse for leiligheten for å få komme på visning. Mange vil nemlig komme bare for å kikke av nysgjerrighet, men disse siler han ut.

Applauderer egen stil

Mai Eckhoff Morseth, frilansjournalist med erfaring fra både KK Living og Bonytt, har sett på bildene av leiligheten. Hun forteller at hun gjennom jobben har sett en rekke boliger, og at de ofte ser veldig like ut. Her skiller leiligheten i Blystadlia seg ut.

- Mange opplever at de kjører en individuell stil, men mangfoldet er ikke så veldig stort. Derfor er det også forfriskende å se at noen her faktisk har kjørt sin egen stil, og det er åpenbart at det er noen med sans for kunst som bor der, sier hun til Nettavisen.

- Det er en virkelig unik leilighet. Den kan sikkert bli litt «crazy» for hvermansen, men jeg vil applaudere at noen har lyttet til seg selv og innredet etter eget hjerte og egen stil, fortsetter hun.

Morseth mener flere kan lære av dette, og tørre å male og designe leiligheten sin akkurat som de vil.

- Det er ingen fasit på hva som er fint, sier hun.

- Her er det moderne kunst og individualisme som gjelder, og ingen fargeskrekk. Jeg synes det er forfriskende og gøy. Så er det et spørsmål om hvor lettsolgt den er, om eier vil få igjen nok for jobben som er lagt ned i leiligheten, sier hun.

