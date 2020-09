Selger hytte som kommer med egen stavkirke og fiskevann: - Eventyrlig

Fritidseiendommen skiller seg ut fra alt annet du har sett.

- Dette er et veldig spennende objekt, og noe helt spesielt. Det er en eventyrlig gård og hyttetun, og ingen tradisjonell landbrukseiendom, sier Pål Ivar Lauritzen, daglig leder og eiendomsmegler for Landkreditt Eiendom - Koppang landbruksmegling.



Fritidseiendommen Melsombu ligger i Svartdal i Telemark, og har ingen boplikt. Den har totalt ni bygninger, inkludert et vigslet kapell, båthus, hundehus, stabbur, låve og seterbu. Det er totalt 30-34 sengeplasser, og i låven kan det holdes selskap for opptil 50 personer.

Ikke nok med det - det er et eget oppdemmet fiskevann på eiendommen, med masse småørret i.

Egen «stavkirke»

Eierne av fritidseiendommen har hele 365.000 kvadratmeter alene, og eier samtidig en halvpart av cirka 1234 dekar. Men det er ikke det som vekker mest oppsikt.

Det finnes nemlig et eget vigslet kapell på eiendommen, som kan brukes til gudstjenester, bryllup, konfirmasjoner og dåp. Kapellet, som kalles Svartdal Kapell, er en kopi av Eidsborg stavkirke, og ble bygget i 1959.

- Kapellet er bygget av materiell fra gamle 1700-talls sjøboder i Drammen, forteller Lauritzen.

DAGLIG LEDER: Pål Ivar Lauritzen er eiendomsmegler og ansvarlig for salget av fritidseiendommen Melsombu. Han er også daglig leder i Landkreditt Eiendom - Koppang landbruksmegling. Foto: Landkreditt Eiendom

Det er med andre ord muligheter for både guddommelig stemning, nyte naturen, holde store selskap og kose seg med familien på denne eiendommen.

Melsombu var opprinnelig en liten seter, som Gunnar Melsom kjøpte på 40-tallet. Det er nå hans fire døtre som eier eiendommen, og selger med tungt hjerte, ifølge megleren. Årsaken til salget skal skyldes at det blir for mange arvtakere som gjør det vanskelig å opprettholde et sameie.

- Det er mange følelser forbundet med salget, forteller han, og skryter eiendommen opp i skyene:

- Går du på tunet er det som tatt ut av folkeeventyrene. Dette er nasjonalromantikk på høyeste nivå, sier Lauritzen.

Kunstverk

Det er ingen moderne bygninger på tomten, og byggene har en relativt enkel standard. Ett av byggene har imidlertid et relativt moderne bad med dusj.

Det er likevel flere moderne fasiliteter på eiendommen, og det er ikke bare innlagt vann, men også strøm og mulighet for internett-tilgang. Likevel er det spesielle med eiendommen at den bærer preg av den litt nostalgiske bonderomantikken, ifølge megleren.

- Den har en unik sjarm, og ikke minst er det den anerkjente kunstneren Torstein Rønjom som står for rosemalingen, utskjæringene og dekoren på vegger, tak, senger og diverse møbler, forteller Lauritzen.

Vanskelig å prise

Prislappen er på hele 22 millioner, så det er ikke for hvermannsen.

- Det er en unik eiendom. Det er ikke noe å sammenligne med, så det har ikke vært lett å prise dette objektet, sier Lauritzen.

Han forteller at de har valgt å bruke en takstmann som har lang og god erfaring med å taksere eiendommer i Telemark. Sammen har de klart å sette en pris de mener er riktig.

- Vi får se hvordan markedet responderer på prisen, sier Lauritzen.

De har fått en del henvendelser på eiendommen, og flere har vært å sett på den. Alle interessentene har imidlertid ikke hatt den muligheten.

- Noen av dem som har vist interesse oppholder seg i utlandet, og har derfor ikke hatt mulighet til å komme å se på den ennå. Vi har en bra liste med interessenter, men de er litt avventende, sier han.

Han er imidlertid ikke bekymret, fordi det erfaringsmessig tar tid å selge en slik eiendom - som også er såpass kostbar.

- Folk trenger å områ seg, diskutere med familien, og gjerne se eiendommen både én og to ganger før de klarer å bestemme seg, forteller han.