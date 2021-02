Selger marengs uten egg i dagligvarehyllene: – Du må nesten anta at du blir lurt

Andreas Viestad mener marengsen til Bakehuset er et eksempel på hvordan nordmenn blir svindlet i butikken.

Marengstopper, også bedre kjent som pikekyss har lange tradisjoner - faktisk helt tilbake til 1600-tallet. De lekre, ofte hvite, perlemorfargede konfektkakene, laget av stivpiskede eggehviter og sukker, skal angivelig være oppkalt etter den sveitsiske byen Meyringen.

Skummetmelkpulver

På matbutikken finnes flere varianter av de lekre konfektkakene. Både Bakehuset og Berthas Bakerier tilbyr ferdiglagede marengsbunner og topper. Men om du kjøper marengstopper fra Bakehuset, kjøper du kanskje ikke det du tror. Produktet er uten eggehviter, og erstattet av skummetmelkpulver.

Nettavisen sjekket Store Norske Leksikon for å finne ut om skummetmelkpulver var en like vanlig ingrediens som eggehviter.

LES OGSÅ: Test av matpriser: Her taper du mye på å legge vinterferie-handelen

«Marengs er små konfektkaker av stivpiskede eggehviter og sukker, tørket i ovn ved svak varme. De kalles også pikekyss», skriver Store Norske Leksikon (SNL). Vi fant heller ingen andre oppslagsverk som oppgir skummetmelkpulver som hovedbestanddel i marengs.

Blir lurt

Kokk, matskribent og forfatter, Andreas Viestad er ikke nådig i sin dom når vi forteller at marengsen på butikken er laget av melkepulver.

– Det er så mye drittmat ute og går, at du kan bruk resten av livet på å irritere deg, sier Andras Viestad til Nettavisen.

Han mener det er et stort problem at alt for mange matvarer utgir seg for å være noe annet enn det de faktisk er.

Vær skeptisk

Generelt mener Viestad at holdbarhet går på bekostning av kvalitet.

– Du vet at marengsen vil bli myk etter litt tid. Dette må du sette opp mot at marengsen du kjøper i butikken har lang holdbarhet, og skal klare seg i en plastpose i et helt år, sier han. Når holdbarheten er måneder eller år, da skjønner du at det er noe muffins, sier han, og mener man ikke bør kjøpe ferdiglaget om det finnes en oppskrift for det.

– I stedet for å bruke hele livet på å lese bakpå etikker på matbutikken, lag det heller selv. Gidder du ikke å lage marengs, ja, da klarer du deg uten, er konklusjonen.

LES OGSÅ: Advarer mot prisfelle på sjokolade: – Du kaster penger rett ut vinduet

– Du må sette opp ’kostnaden’ ved å piske sammen en marengs av eggehviter og sukker, opp mot ’kostnaden’ på å lese ingredienslister, eller gå rundt med en konstant frykt for å bli svindlet, som etter mitt syn er mye høyere. Eller du kan rett og slett resignere, og tenke at du lever fint med å kjøpe produkter som slettes ikke er det de utgir seg for.

Ikke en beskyttet tittel

Da Nettavisen tar kontakt med Bakehuset for å vite hvorfor eggehviter er byttet ut med melkepulver, stiller de seg uforstående til kritikken.

– Marengs er ingen beskyttet tittel, og det finnes mange varianter på oppskrifter med marengs. De klassiske, som italiensk, fransk og sveitsisk marengs, og allergivennlige varianter, slik som veganske marengs, er blant annet laget på kikerter. Vår marengs er vegetarisk, og vi har gode tilbakemeldinger fra forbrukere på dette produktet, også fordi det ikke inneholder egg, sier presseansvarlig i Bakehuset, Janna Ringes Nordgård til Nettavisen.

LES OGSÅ: Cuba forsvinner ut av hyllene: - Kamp om plassene

– Er det billigere å lage et produkt med melkepulver enn eggehviter?

– Det er mange faktorer som avgjør kostnaden på produkter og ikke bare råvaren. Vi har ikke på denne varen kalkulert råvarekost med melkepulver versus eggehviter.

– Er det andre grunner til at dere, som de eneste på markedet, lager marengs av melkesukker?

– Vi er tilfredse med hvordan produktet presterer i markedet og får gode tilbakemeldinger fra forbrukerne på vår marengs, sier Ringnes Nordgård.

Visste du dette om marengs? Det finnes tre typer marengs, den franske, italienske og sveitsiske, hvor eggehviter og sukker alltid er hovedingredienser.

Den franske varianten er den mest vanlige, og lages ved å drysse sukker eller melis i eggehvitene under pisking. Fransk marengs brukes for eksempel i den populære festkaken Pavlova, som lages av marengsbunner med krem og bær.

I den italienske varianten kokes sukker og vann til en sukkerlake som holder 116 til 120 grader, deretter tilsettes eggehvitene under pisking.

I den tredje varianten, den sveitsiske, blandes sukker og eggehviter i en bolle over vanndamp til 60 grader. Når sukkeret er oppløst, piskes massen opp til marengs. Kilde: Store Norske Leksikon.

Reklame Halv pris på alle boksere fra Comfyballs