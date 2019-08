Selger Norges dyreste bolig - nå har han kjøpt ny

Eiendomsinvestor Trygve Bjerke selger for tiden Norges dyreste bolig. Nå har han kjøpt en penthouse-leilighet til 62 millioner kroner noen steinkast unna.

Nettavisen skrev i mars at en penthouse-leilighet til 62 millioner kroner på Slemdal i Oslo vest var til salgs for hele 62 millioner kroner. Selgeren var eiendomsinvestoren Christen Furuholmen (78).

Han ga for ett år siden 60 millioner kroner for den 245 kvadratmeterstore eksklusive leiligheten, men eiertiden ble av personlige årsaker kort.

Finansavisen omtalte allerede før sommeren at leiligheten var solgt for 62 millioner kroner, men at kjøperen var ukjent. Men nå fremkommer det av eiendomsbasen Infoland at den nye eieren er eiendomsinvestoren Trygve Bjerke. Den formelle overtakelsen skjedde på fredag.

Les også: Selger Bergens nest dyreste bolig

Selger Norges dyreste

Bjerke er identisk med personen som for tiden har Norges desidert dyreste eiendom ute for salgs, Østre Holmen gård, noen hundre meter vest for Grimelundsveien. Denne giganteiendommen har en prisantydning på hele 175 millioner kroner. Det er foreløpig ikke kjent om denne eiendommen er solgt.

Bjerke kjøpte eiendommen av den tidligere Kværner-sjefen Erik Tønseth. Tønseth hadde da forsøkt å selge boligen siden 2004. Østre Holmen Gård er på hele 11 mål og har et hovedhus på nærmere 800 kvadratmeter. Nå nøyer altså Bjerke seg med tredjeparten.

Leiligheten han nå har kjøpt, ligger ca. 300 meter sørvest for Slemdal T-banestasjon i Oslo ytre vest, på vei oppover mot Holmenkollåsen. Penthouse-leiligheten ligger ned langs Grimelundsveien og skråningen mot vest og inngår i en fellestomt på 8,8 mål.

Les også: Får ikke solgt Trondheims dyreste bolig

Prestisjebygger

Salgsobjektet er en del av Grimelundsveien 4 eierseksjonssameie, som består av 20 seksjoner. Det er er Pecunia Eiendom, en eiendomsbesitter i prestisjesegmentet, som har utviklet prosjektet på Slemdal. Storeier Petter Neslein i Pecunia bor selv i Grimelundsveien 10, et område som er kalt «Norges dyreste nabolag».

- Dette er en enestående anledning til å kjøpe en leilighet det ikke er mulig å få kjøpt ved en senere anledning. Det er kun bygget seks av disse leilighetene, på det som er områdets flotteste tomt. Det ligger på en kolle med utsikt mot øst, syd og vest, uttalte megler Tom Elliot Johnsen i Sem & Johnsen til Nettavisen Økonomi i mars.

I annonsen ble det trukket frem at penthouse-leiligheten over to plan har en særdeles flott beliggenhet. Furuholmen hadde i sin korte eiertid en nydelig panoramautsikt over byen og fjorden som nå Bjerke overtar.

Les også: Stavangers dyreste bolig - det finnes et knippe mennesker som kan kjøpe

Perfekte solforhold

Det skal være perfekte solforhold fra morgen til sen kveld, som kan nytes fra en stor balkong mot sydvest, med kveldssol og fjordutsikt.

Du forventer å få standard i særklasse, som annonsen lokker med, når du må ut med over 60 millioner kroner. Bjerke kan blant annet se frem til innvendig takhøyde på 2,80 meter aircondition, og museumsglass i vinduene.