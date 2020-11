Selger på Grünerløkka: På utsiden er det alt annet enn luksus. Bare vent til du får se innsiden

Området lukter ikke av luksus, men det gjør leiligheten.

Et steinkast fra Sofienbergparken i Oslo, ligger Gøteborggata 27B. Ytterdøra oser av alt annet enn luksus og velstand. Her er det enkel stil i slitt standard. På innsiden derimot:

«Eksklusiv, arkitekttegnet bolig av Henrik E. Nielsen i 1997 med overlys fra store takvinduer og sidelys fra generøse vindusflater som gir mye naturlig lysinnslipp. Leiligheten har tilgang til en stor, solrik privat takterrasse på hele 120m², over to plan med egen hytte» står det i annonsen.

I en by der kvadratmeterprisen er høy og de fleste bor i litt for små leiligheter, skjuler denne leiligheten på 430 kvadratmeter seg. Bare stua alene er på 120 kvadratmeter. Det samme er terrassen, som forøvrig kommer med en egen hytte som hadde fått Karlsson på taket til å snurre litt ekstra med propellen.

- Vi har allerede en enorm respons. Jeg har fått over 120 henvendelser på to dager. Mange er nysgjerrige. Jeg har også avtalt 15 privatvisninger allerede, sier megler Anders Glasø til Nettavisen.

Han forteller at det er selgeren som har fått bygget denne unike leiligheten. Han tok utgangspunkt i kontorlokalene sine. Megleren forteller at han er opptatt av kunst og design. Det synes også godt på bildene som er lagt ut i annonsen.

Selv om prisantydningen på 25 millioner kroner er noe høy for de fleste, er kvadratmeterprisen på 58.000 kroner godt under gjennomsnittet i Oslo. I Grünerløkka bydel, der leiligheten ligger, er gjennomsnittlig kvadratmeterpris i oktober 2020 81.665 kroner. Bare i bydelene i Groruddalen i Oslo kan du finne kvadratmeterpris under 58.000 kroner.

