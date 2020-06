Selger prakteiendom med Oslos råeste utsikt

En prakteiendom med svømmebasseng og panoramautsikt over Oslo og Bærum er nå til salgs. - Helt spektakulært og magisk, mener megler.

Er du villig til å bla opp 37 millioner kroner, kan du få det som er en av Oslos desidert beste utsikter, fra sydsiden av Holmenkollåsen. Selger av den store eneboligen på Besserud i Holmenkollåsen er Grethe Thrane, som selv driver i eiendomsbransjen.

Hun og tvillingsøsteren Nanna arvet i sin tid selskapet Tørrkopi fra sin far (se nederst i saken), og tvillingsøstrene var for noen år siden ifølge DN.no involvert i en bitter rettsstrid om et eiendomsselskap.

Nå selger Grethe Thrane en stor enebolig rett ovenfor Besserud stasjon. Partner og megler Anne Gerlyng Smith hos Nordvik tar frem de helt store superlativene når hun skal beskrive salgsobjektet.

Helt spektakulært

- Det er en helt spektakulær utsikt, den er helt magisk, særlig med tanke på at man vet nesten ikke hvordan utsikten blir når man bor i Oslo, sier hun til Nettavisen Økonomi. Her kommer det ingen boliger foran som kan ødelegge.

Den lokalkjente megleren har selv bodd på Besserud syv år og legger vekt på én ting om solforholdene:

- Eiendommen ligger akkurat over dekket som kan forekomme i Oslo på kalde og stille vinterdager.

Som bildene viser, ligger eiendommen, rett vendt mot Nesoddtangen med utsikt både til Bunnefjorden, Oslofjorden og store deler av Oslo og Bærum.

- Er dette den dyreste og beste delen av Holmenkollåsen?

- Ja, jeg synes det. Du har både morgen- og ettermiddagssol her, svarer Gerlyng Smith.

Finansfolk

- Hvem ser du for deg som målgruppe til en sånn eiendom?

- Gjerne folk som er glade i marka, og det er også lagt opp til representasjon. De som har vært interessert hittil, er folk jeg har møtt tidligere fra da jeg jobbet i finansbransjen. Ellers vil jeg si at målgruppen er både yngre og eldre, og geografisk folk fra Stor-Oslo.

- Hvordan er markedet i en så dyr prisklasse, er dette markedet rente- og børsavhengig?

- Det er mange i Norge nå som mye har penger, og det er veldig billig å låne penger. Hvis man eier en eiendom til 25 millioner fra før, er det ikke så lang vei opp her, og mange arver mye penger, svarer Smith.

- Hvorfor selges eiendommen?

- Selger er blitt 76 år og har bodd der veldig lenge. Hun vil ha en eiendom som er litt enklere å ha med å gjøre.

Over 500 kvadratmeter

Eneboligen har et bruksareal på 528 kvadratmeter og en tomt på 2,1 mål, hele seks soverom, samt fire bad, og egen vinkjeller.

En ny eier kan også se frem til et nyrenovert svømmebasseng på 4,5 x 8 meter og badehus/vinterhage ved bassenget. Det er egen port i nordenden av eiendommen, og boligen rommer også plass til en praktikant.

Smith sier eiendommen gjennomgående fremstår som godt vedlikeholdt. Alle utvendige dører og vinduer ble malt nå i vår, og det er også to store nyrenoverte terrasser, hver på ca. 100 kvadratmeter.

Kopimaskiner

Grethe Thrane var altså en av arvingene til Tørrkopi, et selskap opprinnelig etablert helt tilbake til 1927, og da med tysk eier.

I 1946 ble bedriften norsk under navnet Tørrkopi Norsk Ozalid, med faren Fredrik Thrane som eier og daglig leder. Tørrkopi ble i 1961 enerepresentant for Xerox kontorkopimaskiner.

Selskapet solgte dokumentsystemer, kopiering og printere i storformat til grafisk og teknisk bransje. Grete og Nanna Thrane overtok eierskapet og ledelsen av selskapet i 1983 og kjøpte blant annet fire år senere kopieringsselskapet Allkopi.

I 1997 byttet Tørrkopi navn til Thrane Gruppen AS. Det tidligere familieselskapet var i årene 1997-99 notert på Oslo Børs under konsernnavnet Thrane Gruppen ASA, men børsnoteringen ble ingen suksess. Tvillingsøstrene solgte derfor i 2003 Thrane Gruppen til svenske Showroom AB.