Selger sveitservilla til 46 millioner i «ukjent» kjendisstrøk

En sveitservilla med strandlinje er til salgs for 46 millioner i et område man ikke forbinder med kjendiser.

Og da er det de kjente milliardærene og investorene vi sikter til. Men stjernemegler Jan Fredrik Bonde hos Sem & Johnsen har fått oppdraget med å selge en over 500 kvadratmeterstor modernisert sveitservilla på østsiden av Holtekilen, i Bærum.

Dette er et litt utilgjengelig område, med innkjøring fra Strand på Høvik, og et område preget av blindveier. Adressen for eiendommen er Michelets vei 104A, der boligeier må kjøre en privat stikkvei opp til boligen.

Advokater og investorer

- Området har en blanding av forskjellige typer eiere. Den tidligere kona til Kjell Inge Røkke bodde like bortenfor for noen år siden, den kjente investoren Kim Erla har bodd her, det er en del investorer og advokater som bor i området. For mange er dette en skjult perle, sier Bonde til Nettavisen Økonomi.

BÅTHAVN TVERS OVER: På den andre siden av Holtekilen er det båthavn, Oksenøya Marina.



- Hva kan du si om eiendommen?

- Det er en praktfull stor eiendom med 30-40 meter egen strandlinje og en stor pent opparbeidet hage, med badehus og strandhus. Det er en super brukervennlig tomt, skryter Bonde.

- Villaen ligger litt opp fra vannet på et høydedrag. Selv om villaen ligger sørøstvendt, er det god kveldssol på tomten på grunn av høyden, fortsetter han.

Sommersted

Bonde sier eiendommen er bygget som et sommersted, som var ganske normalt på den tiden den ble ført opp, mot slutten av 1800-tallet. Et tilbygg stod klart i 1917, mens sveitservillaen ble modernisert i 1998.

Eiendomsinvestor Ingvar Brudeli står oppført som eier av eiendommen. Han skal ha fått kjøpt den i 1997 for lave 2,78 millioner kroner.

- Over tid har eierne brukt ganske mye penger på villaen, men de har andre eiendommer også. Dette er en stor flott villa, bygget i solid og ordentlig laftet tømmer. Dessuten er villaen tidsmessig når det gjelder det elektriske og røropplegget. Den egner seg både til representasjon og som familiebolig, sier Bonde.

Utbyggingsmuligheter

På den drøyt 3 mål store tomten er det også påbyggingsmuligheter. Det er derimot ikke bygget garasje på eiendommen.

Michelets vei 104 A beskrives i salgsannonsen som en herskapelig og tradisjonsrik eiendom i første rekke mot sjøen. Det er «panoramautsikt både innover og utover Holtekilen, over mot Oksenøya og Fornebulandet».

Prisantydningen er altså satt til 46 millioner kroner.

- Det er ikke så lenge siden jeg solgte en villa rett bortenfor på Snarøya til 60 millioner, sier Bonde, som mener denne eiendommen har en god pris i forhold til Snarøya-villaen.

Bildene er gjengitt med tillatelse fra Eiendomsfoto.