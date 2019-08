Selger Villa Hjortnes i Oslo - bare tre boliger er dyrere på Finn.no

En av de dyreste villaene på Finn ligger nå ute til salgs i det åpne markedet for 60 millioner kroner.

Det er en klassisk villa på hele 700 kvadratmeter som nå er til salgs. Inngangspartiet er storslått med både granittstolper og smijernsport. Beliggenheten er attraktiv, rett over veien fra Kongen marina, og fra eiendommen har man flott utsikt til både Bygdøy og innseilingen i Oslofjorden.



Huset ligger tilbaketrukket i bakre enden av en pent opparbeidet hage. Hagen er inndelt i flere soner på en forseggjort tomt, som er på hele 1,2 mål.

Vesentlig oppgradert

Det historiske bygget ble oppført som enebolig i 1916, har siden blitt vesentlig oppgradert, og fremstår i dag som en velholdt og attraktiv enebolig.

- Bygget er praktfullt innredet og utsmykket, og var fra 1975 til 1995 brukt som ambassade for Korea, står det i prospektet.



Prisforlangende for herligheten: 60 millioner kroner. Det er bare tre boliger med en høyere prisantydning annonsert på Finn.no nå.



Dette er Oslos dyreste adresse.

Villaen er i dag innredet som herskapsbolig med to separate leiligheter. Hovedleiligheten strekker seg over to etasjer, og har ikke bare fire soverom, men også totalt fire stuer. Tredje etasje er innredet som en egen leilighet med loftstue, eget kjøkken og bad, i tillegg til tre soverom.

- Løsningen kan gi en utmerket generasjonsbolig, praktikantdel, eller andre muligheter, skriver megler i prospektet.

Herskapshuset kan også skilte med både vinkjeller og innfelt safe samt lekre detaljer som utsmykket himling i spisestuen.

Villaen ble sist omsatt i 1996, da for 7 millioner kroner. Hverken megler eller selger ønsker å uttale seg om boligen.

Boligsalget opp i andre kvartal

I årets andre kvartal ble det solgt over 31.100 boliger i fritt salg. Det er en økning på 3 prosent fra samme periode i fjor, ifølge tall fra SSB.

Boliger i borettslag økte med fire prosent, og i alt ble 8.500 boliger tinglyst i borettslag, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB).

Den samlede kjøpesummen for disse boligene var 22 milliarder kroner. Gjennomsnittsprisen per bolig lå på 2,6 millioner kroner, hvorav fellesgjeld utgjorde 344.000 kroner per omsetning.

Den høyeste gjennomsnittsprisen var i hovedstaden – med 3,7 millioner kroner.

Salget av selveierboliger steg med to prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. Det ble tinglyst 22.700 omsetninger av fast eiendom, og den samlede verdien av boliger omsatt i fritt salg var 89 milliarder kroner.

Gjennomsnittsprisen var på 3,9 millioner kroner per omsetning, mens gjennomsnittet i Oslo var 6,8 millioner kroner. I Akershus var det 5,2 millioner kroner.



